Óscar Dorda, business Managing Director de Havas Media Network España: "La tecnología multiplica capacidades, pero el valor lo generan las personas"

Óscar Dorda, Business Managing Director de Havas Media Network España, reflexiona sobre el presente y el futuro de la publicidad, el talento y el papel de la innovación en un sector cambiante con la llegada de la IA.

—¿Cómo describirías hoy el posicionamiento de Havas Media Network y qué os diferencia de otros grupos?

Havas Media Network es hoy un socio estratégico de crecimiento para las marcas. Nuestro enfoque es Growth, powered by Desire: sabemos mejor que nadie que las marcas relevantes, que generan deseo, son las que crecen de forma sostenible. Nuestra diferencia está en combinar capacidades de tecnología, datos y talento para generar impacto real en el negocio, no solo en los medios, con una mirada no solo a corto sino a largo plazo, algo que muchos descuidan hoy.

—¿Cuál es el principal reto para la industria publicitaria en 2026?

La complejidad y sostenibilidad —evolución—del modelo. Datos, plataformas y tecnología no garantizan mejores decisiones sin inteligencia y talento. El reto está en simplificar, diferenciar y construir marcas relevantes, de valor para los consumidores en un entorno cada vez más concentrado y saturado, basado en exceso en precio.

—¿Qué oportunidades y riesgos plantea la inteligencia artificial?

La IA nos permite liberar tiempo para la estrategia y la creatividad, para potenciar las personas. El riesgo está en perder criterio humano. La IA es tecnología y, por lo tanto, un facilitador de última generación al servicio de mejores decisiones. La velocidad de adopción será lo que marque la ‘selección de la especie’ para compañías y empleados.

—¿Qué papel juega el talento en un entorno tan tecnológico?

El talento es el verdadero motor y lo que diferencia a los mejores de los mediocres. Apostamos por perfiles híbridos que combinen visión estratégica, conocimiento del negocio, data, tecnología y creatividad. La tecnología multiplica capacidades, pero el valor lo generan las personas. El reto está en la formación y la evolución del talento hacia consultores de negocio.

—¿Dónde están hoy las mayores oportunidades para innovar en medios?

‘Medios’ puede ser mal traducido y quedarse muy corto de lo que realmente es o puede ser. El output debe ser el diseño de soluciones medibles de experiencia entre marcas y consumidores e ir más allá de las soluciones evidentes. Innovar significa combinar de forma inteligente medios pagados, propios y ganados que sigan nuestra propuesta de valor: Growth, powered by Desire.

—¿Qué iniciativas impulsáis en materia de sostenibilidad?

La sostenibilidad es una responsabilidad de la industria y de la sociedad en general. Trabajamos en planes de medios más sostenibles con la medición de impacto de las emisiones de CO2 de los planes, con el desarrollo de la primera calculadora de huella de carbono. Ayudamos a las marcas y medios a integrar la sostenibilidad de forma coherente y estamos convencidos de que pronto será un KPI más para la mejor selección de partners con los que llegar a los consumidores.

—¿Cuáles son las principales áreas de crecimiento para Havas Media Network España?

Nuestro foco está en diversificar e integrar más allá de los medios tradicionales pagados, acompañando de verdad a las marcas y a los consumidores: posicionamiento de marca, retail, performance, consultoría de data & tech, medición de negocio, contenidos, marketing experiencial, marketing deportivo, eventos y PR.

—¿Cuál es la ambición de Havas Media Network para los próximos tres años?

Ser el socio estratégico de referencia para las marcas que quieren crecer no solo hoy, generando deseabilidad, con impacto real y medible en su negocio, con visión de futuro.