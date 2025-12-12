El AMB refuerza su compromiso con la bicicleta y la movilidad activa

La bicicleta se ha convertido en una pieza clave de la movilidad urbana sostenible, y la metrópolis de Barcelona avanza hacia su consolidación como medio de transporte estrella. Con nuevas inversiones, la ampliación de servicios y programas orientados a ciudadanía, empresas y ayuntamientos, el Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) refuerza su compromiso con una movilidad más activa, saludable y respetuosa con el entorno. El organismo metropolitano aprobó, en octubre de 2025, dos nuevas convocatorias de subvenciones por un importe total de 3,38 millones de euros. Están destinadas a los ayuntamientos metropolitanos para proyectar y construir carriles bici que puedan completar la Bicivia, la red ciclable de la metrópolis de Barcelona, y para llevar a cabo actuaciones de mejora del espacio público que impulsen los itinerarios a pie para los peatones. El objetivo es claro: culminar esta gran red pedaleable diseñada por el AMB, que conectará toda la metrópolis a través de más de 550 kilómetros. Actualmente, ya se ha ejecutado el 67% del trazado, estructurado en nueve grandes ejes que cosen el territorio de norte a sur y de la costa hacia el interior.

Concretamente, el AMB ha destinado 2,38 millones de euros para proyectar y ejecutar carriles bici, y 1 millón de euros para mejorar los itinerarios peatonales, especialmente en los accesos al transporte público. Además de la nueva infraestructura que supondrá esta inversión, este nuevo paquete de subvenciones también contribuye a impulsar la economía y el empleo en la metrópolis de Barcelona.

AMB destina 3,38 millones de euros en ayudas para construir carriles bici y mejorar las vías peatonales

“Esta nueva convocatoria nos permite avanzar en los tramos pendientes de la Bicivia y mejorar la seguridad tanto de ciclistas como de peatones”, explica la Consellera de Mobilitat Sostenible del AMB, Elisabet Latorre. “Es fundamental conectar los grandes intercambiadores de transporte público, los polígonos de actividad económica y los principales centros generadores de movilidad”.

Las nuevas ayudas dan continuidad a las convocatorias anteriores de 2016, 2017 y 2021, que permitieron crear 48 kilómetros de vías ciclables con una inversión total, entre el AMB y los ayuntamientos, de 10,05 millones de euros. Como en esta nueva convocatoria de subvención que se pone ahora en marcha, se priorizaron todos los proyectos que forman parte de la red Bicivia, que conecta de manera directa y segura toda la metrópolis de Barcelona.

AMBici: más horas

El servicio público de bicicleta metropolitana atraviesa un momento de crecimiento. Desde agosto, AMBici ha ampliado el horario y ahora está en funcionamiento desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la madrugada, todos los días del año, incluidos días laborables, sábados y festivos. Hasta entonces, el horario era de 5:00 a 00:00. Esta ampliación responde a la demanda de los usuarios, ya que los datos mostraban que la franja de 23:00 a 00:00 registraba una demanda superior a la de primeras horas de la mañana, hecho que confirma la necesidad de cubrir mejor el uso nocturno del servicio.

Una encuesta realizada en 2024, ya auguraba que el 50 % de los usuarios utilizaría más el AMBici si se ampliaba el horario nocturno en fines de semana y festivos, y un 40 % aseguraba que lo haría si la ampliación se produjera también en días laborables.

Paralelamente, el AMB ha puesto en marcha un nuevo abono por días, pensado para usuarios esporádicos, visitantes o personas que solo utilizan el servicio durante el fin de semana. Esta modalidad ofrece pases de 1, 2 o 3 días —por 5, 9 y 12 euros— y permite realizar viajes ilimitados de hasta 30 minutos, una alternativa más adecuada para quienes no pueden rentabilizar el abono anual.

Los usuarios

El despliegue territorial del servicio ya cubre 15 municipios metropolitanos: Castelldefels, Cornellà de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Molins de Rei, El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern, Sant Feliu de Llobregat, Viladecans, Gavà, Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y l’Hospitalet de Llobregat.

Entre los aspectos más valorados por los usuarios figura la sencillez operativa. El registro es gratuito y puede realizarse desde la web o la aplicación móvil, y una vez activado el perfil, la app permite consultar en tiempo real la disponibilidad de bicicletas y anclajes. Para iniciar un viaje, el usuario solo debe escanear el código QR de la bicicleta desde la app, lo que abre automáticamente el candado. Al finalizar, basta con devolver la bici en cualquier estación y cerrar el candado, verificando la operación en la aplicación. Un proceso ágil y estandarizado que facilita su uso cotidiano.

AMBici, titularidad del AMB y gestionado por Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), dispone de 2.600 bicicletas y 236 estaciones, en 15 municipios metropolitanos. Las medidas impulsadas por el AMB en los últimos meses han tenido una gran acogida y los datos lo confirman. En 2025, el número de usuarios crece a un ritmo superior al 30 % anual y ya supera los 22.500 usuarios. En 2024 se registraron más de 1,6 millones de desplazamientos y las previsiones apuntan a que se superarán los 2 millones este año. La implantación de AMBici ha contado con más de 7,7 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation EU.

Las bicicletas AMBici son 100 % eléctricas, de alta gama y están disponibles en hasta 15 municipios

Bicibox: el aparcamiento seguro

Con la incorporación de Santa Coloma de Gramenet, el servicio de Bicibox del AMB ya está presente en 31 municipios, con más de 3.000 plazas, más de 200 módulos y 11 aparcamientos de gran capacidad junto a estaciones estratégicas. El servicio ya cuenta con más de 25.000 personas registradas y una media de casi 40.000 usos al mes. Los espacios de Bicibox presentan distintos formatos: desde módulos en la vía pública, aparcamientos cerca de estaciones de tren, espacios habilitados en los vestíbulos de algunas estaciones de metro o locales municipales a pie de calle.

Bicibox es un sistema de aparcamiento seguro para bicicletas y patinetes que permite a los usuarios dejar su vehículo sin tener que cargar con él en el tren o subirlo y bajarlo de casa. “El objetivo es fomentar la intermodalidad bicicleta–transporte público, que es un reto clave para nosotros”, explica la Consellera Latorre. “Es la manera de avanzar hacia la bicicleta como un medio de transporte cotidiano y lograr que más ciudadanos la vean como una alternativa real”, añade. Con más de 250 estaciones distribuidas por toda el área metropolitana de Barcelona, el servicio alcanzó en 2024 su récord histórico con 382.000 usos.

Usuario de Bicibox activando el servicio para recoger su vehículo / Eli Penya

La bici también para ir a trabajar

La apuesta por la bicicleta también se extiende al ámbito laboral. El AMB ha lanzado la tercera convocatoria del programa Biciempresa, dotada con 50.000 euros y dirigida a empresas, empresarios y profesionales, con el objetivo de fomentar el uso de la bicicleta en los desplazamientos al trabajo. La iniciativa permite, de manera gratuita y temporal, que los empleados de los centros de trabajo accedan a bicicletas, facilitando así una alternativa sostenible al transporte privado. Cada beneficiario puede solicitar hasta cinco bicicletas. Como novedad en esta edición, los usuarios tendrán la opción de comprar la bicicleta al finalizar la cesión, lo que amplía las posibilidades de fomentar un uso continuado más allá del programa. Biciempresa busca no solo mejorar la movilidad laboral, sino también contribuir a la reducción de emisiones y al alivio de la congestión en el área metropolitana.