Roban una bicicleta valorada en 3.400 euros y el propietario la encuentra al día siguiente a la venta en Wallapop

Según explica, llegó "a las dos y media como siempre" y, en aquel momento, dejó la bicicleta en una zona reservada donde habitualmente él y otros compañeros suyos pueden dejar sus medios de transporte, entre bicicletas y patinetes eléctricos. Sin embargo, a las ocho de la tarde, "la hora a la que salimos a cenar", se dio cuenta de que la bicicleta había desaparecido. Cuando Ruíz salió le dijo a su compañero: "Eii, ¿dónde está mi bici?", recuerda con indignación. Al comprobar que ya no estaba, avisó a los Mossos d’Esquadra, para posteriormente presentar una denuncia en la comisaría del cuerpo de Santa Coloma de Farners.

El giro, sin embargo, llegó cuando el propietario vio al día siguiente del robo que la bicicleta eléctrica de montaña de color negro, Scott Strike Eride 930, con número de serie G4GA18511, que le habían sustraído estaba anunciada en la plataforma de compraventa de productos de segunda mano, Wallapop, por 1.200 euros. El anuncio estaba publicado desde un perfil que situaba la venta en Tordera, pero, poco tiempo después, la publicación desapareció de la plataforma y ya no se pudo consultar.

"Encontré mi propia bicicleta publicada en Wallapop por 1.200 euros", explica con frustración, ya que, según el denunciante, las características de la bicicleta y varios elementos le permitieron identificarla antes de enviar toda la información a los Mossos d'Esquadra para intentar recuperar su pertenencia.

Ahora, después de haber pasado más de dos meses desde el robo, Ruíz todavía no ha podido recuperar la bicicleta, aunque fuentes de los Mossos d'Esquadra han confirmado a este diario que la investigación continúa abierta, aunque no han trascendido detalles sobre posibles detenciones ni sobre la recuperación del modelo.

El frontal de la bicicleta. / Cedida

"No es un simple robo"

Para Ruíz, sin embargo, la pérdida va mucho más allá del valor económico de la bicicleta. Según explica, el principal impacto del robo es haber perdido "nuestros momentos de felicidad con la familia", ya que no solo la utilizaba para desplazarse hasta el trabajo, sino también para llevar "a mis hijos pequeños a la escuela, ir a hacer la compra o salir a hacer rutas". Por eso, lamenta que para él y su familia "no es un simple robo", sino una pérdida que ha afectado directamente a su día a día.

De hecho, la desaparición de la bicicleta ha obligado a la familia a modificar su rutina habitual. "Ahora me toca ir andando al trabajo y llevar a los niños caminando a la escuela, porque la otra bicicleta que tenemos en casa está medio estropeada", explica. Una situación que, asegura, también les ha hecho perder aquellos trayectos cotidianos que compartía con sus hijos y que considera que formaban parte de sus "momentos de felicidad" antes de comenzar la rutina diaria.

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Desde la desaparición de la bicicleta, Ruíz ha difundido fotografías de ella a través de las redes sociales con la esperanza de que alguien pueda aportar información que permita localizarla. A pesar de ello, asegura que todavía no tiene ninguna pista clara sobre dónde puede encontrarse.