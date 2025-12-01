La integración tecnológica, el gran reto de las empresas en la era de la IA

La innovación tecnológica ha reconfigurado el panorama empresarial y ha abierto nuevas soluciones informáticas para los desafíos de la era de la información. En este escenario, la gestión de bases de datos masivas, sistemas y aplicaciones constituye un puzle complejo que las empresas deben resolver si quieren competir por ofrecer la mejor experiencia al cliente. Sin embargo, junto con estas soluciones surgen también grandes retos, como la integración de todas las herramientas en un único entorno que las compañías puedan controlar.

“Nos enfrentamos a una complejidad generada por lo que teníamos en el pasado, las soluciones actuales y las que están por venir”, explica Javier Roncero, director de soluciones de Automatización de la tecnológica internacional IBM, durante la presentación de IBM webMethods Hybrid Integration, una innovadora plataforma diseñada para unificar y simplificar los intrincados sistemas informáticos de las empresas.

“En los próximos años gestionaremos millones de aplicaciones, pero actualmente ya manejamos miles, y solo una pequeña parte está realmente unificada”, apunta Helena Aguilar, responsable de ventas de soluciones de Automatización de la compañía. Aun así, la inevitable complejidad tecnológica no es necesariamente un obstáculo. “Queremos convertirla en una ventaja competitiva mediante una integración unificada y moderna”, añade Aguilar.

Los retos

La tecnología, a menudo motor de cambio y progreso, puede convertirse en un arma de doble filo cuando distintas soluciones se solapan y crean silos de datos, es decir, vacíos de información entre departamentos, los cuales dificultan la colaboración, la toma de decisiones y la eficiencia. Unificar estas herramientas se perfila como la vía necesaria para navegar un entorno cada vez más cambiante y exigente.

Pero este proceso también trae consigo sus propios desafíos. En el sector privado, la innovación tropieza con la escasez de talento especializado y con presupuestos de IT destinados mayoritariamente al mantenimiento de sistemas heredados, en lugar de a impulsar mejoras y acelerar la transformación.

En esa dirección se sitúa IBM webMethods Hybrid Integration, una propuesta que nace del diálogo con los clientes de la compañía y de la evolución de los servicios propios de IBM. La plataforma reúne bajo un único mando de control una experiencia unificada para cualquier escenario y se apoya en IA agéntica para impulsar la agilidad empresarial. José Miguel Indave, director técnico de IBM webMethods and StreamSets, explica que la idea central se basa en romper barreras tecnológicas bajo un mismo paraguas con el fin de controlar, gobernar y trazar. El cliente accede así a una caja de herramientas abierta para todos los departamentos, capaz de administrar proveedores distintos como Amazon o Azure desde un único panel, además de permitir funciones como que un agente de IA traduzca lenguaje natural a código y código a lenguaje natural.

El papel de la IA

La irrupción de la inteligencia artificial muestra la dualidad de las nuevas tecnologías, que funcionan como un activo estratégico y a la vez requieren control. Bruno Braz, responsable de soluciones de Integración en IBM, recuerda que hay que descartar la idea de que la IA actúa como una solución mágica. “La integración y los sistemas son los que tienen que conseguir abrir puertas de forma ordenada y correcta a iniciativas de IA agéntica”, sostiene. Por este motivo, IBM webMethods Hybrid Integration y las nuevas capacidades de pasarela de IA de IBM gestionan centralmente el acceso a los servicios de IA de distintos proveedores como ChatGPT, Copilot o Gemini, convirtiéndose en un punto de control estratégico del uso de la IA en las organizaciones.

“Está claro que los agentes y la IA agéntica transformarán la forma en que trabajan las organizaciones. Ya se dice que, en el futuro, habrá más agentes que personas dentro de las empresas”, comenta Jordi Ausió, responsable de IA en Girbau, la empresa catalana especializada en lavandería industrial. Ausió destaca la capacidad de tener una perspectiva global de los agentes en una plataforma híbrida como la que ofrece IBM.

Esta hibridación es también esencial para resolver los retos a los que se enfrentan compañías como Adquira, especializada en digitalizar y automatizar procesos de compra y facturación electrónica. La necesidad de adaptarse a cambios legales y garantizar el máximo cumplimiento normativo exige una actualización constante del estado de las transferencias y de los datos. “El ecosistema de clientes que se integra con Adquira es muy variado. La compañía mantiene más de cincuenta interconexiones directas B2B con distintas plataformas, sistemas y empresas, cada una con su propio modelo de integración, y IBM webMethods facilita ese proceso, permitiendo integrar cada solución de manera ágil y sencilla”, afirma Roberto Bueno, director de Tecnología e Innovación de Adquira.