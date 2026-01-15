Amazon derrumba sus precios con descuentos de hasta el 74%: las mejores ofertas del día

Empezamos a coger ritmo en 2026 y lo hacemos bajo ese halo de promesa que solo traen los buenos comienzos... y las mejores ofertas. Especialmente cuando hablamos de Amazon, donde las rebajas diarias vuelven a convertirse en ese placer silencioso —y ligeramente adictivo— que combina hallazgos virales con básicos infalibles. Porque si algo nos enseñó el año pasado fue que las gangas memorables existen (sí, aún recordamos aquellas zapatillas Skechers a precio irrepetible) y que los nuevos objetos de deseo pueden aparecer cuando menos lo esperas, como las agendas Hobonichi, ya convertidas en objeto de culto gracias a su ingenioso sistema que fusiona planificación semanal y cuaderno creativo.

Para que el año no arranque con la sensación de haber dejado escapar una oportunidad dorada, hemos reunido una cuidada selección de artículos que ya alcanzan —o rozan peligrosamente— su precio mínimo histórico. Desde esos pequeños enseres que solucionan la vida cotidiana hasta ideas de última hora que llegan justo a tiempo para los pajes más rezagados (y para aliviar, de paso, el trabajo de Sus Majestades).

Las mejores ofertas diarias en Amazon de hoy

¿El resultado? Un listado imprescindible con las ofertas diarias Amazon que merece la pena fichar desde ya y que desde ESNCIAL te queremos compartir Porque empezar el año con estilo también implica comprar con cabeza… y aprovechar cuando las mejores oportunidades llaman a la puerta.

De 100 a 57 euros: las zapatillas Fila Disruptor con más de 5.000 valoraciones

Si te encuentras en la búsqueda de un modelo de zapatillas cómodo -que no sean las clásicas Skechers-, te encantará conocer que las Fila Disruptor están rebajadísimas. Eso sí: por tiempo limitado. Y es que con un 50 % de descuento, estas zapatillas están buscando romper stock.

Los porqués son sencillos: más allá de la versatildad que presentan; se adaptan a cada cita de la agenda, cuenta con un ajuste estrecho que se adapta de manera cómoda al pie. Asimismo, está confeccionada con materiales de alta calidad y la suela de plataforma está hecha de elastómero termoplástico sintético flexible y suave. La entresuela de EVA garantiza las propiedades especiales de amortiguación que, por otro lado, garantiza una sensación de comodidad extra.

Con un 30 % de descuento: la recortadora Braun para recortar o perfilar tu barba desde casa

Si nos preguntaráis por una recortadora para recortar o pulir la barba... sin dudar señalaríamos este modelo de Braun. En concreto, este modelo todo en uno que roza su precio mínimo. El mismo que, con una autonomía de dos horas y un sinfín de cabezales, te permitirá recortar el pelo del cuerpo con suma precisión, gracias a la lámina ultra afilada que posee.

Con cabezales intercambiables para adaptarse a cada zona, esta recortadora se caracteriza por su uso cómodo, su deslizamiento suave y unos resultados eficaces sin complicaciones.

Con un 45 % de descuento: las prestigiosas cápsulas de sérum de Elizabeth Arden

Cuando pensábamos que nada superaría al suplemento de NAD+, llegan estas cápsulas de sérum con ceramidas y vitamina C para recordarnos por qué son un clásico del skincare. Su fórmula de triple acción antiedad —repara, hidrata y suaviza arrugas— y su formato monodosis las han convertido en un imprescindible avalado con más de 1000 valoraciones positivas. Un gesto diario que marca la diferencia.

De 379 a 99 euros: el robot aspirador más solicitado con un 74 % de descuento

Si algo nos enseñaron las reuniones navideñas es que una buena aspiradora puede ser la mejor aliada del hogar. Este robot aspirador Lefant, ahora con casi un 75% de descuento, limpia de forma autónoma y cuenta con un sistema inteligente de escaneo que evita choques con objetos o mascotas. Programable, eficaz y sorprendentemente silencioso: un 10 de 10 para quienes buscan suelos impecables sin esfuerzo.

Con un 50 % de descuento: el edredón nórdico de Pikolín más solicitado

“Con este edredón estoy encantada”, "Es un producto insuperable", "Con él, no hace falta encender la calefacción"… son algunas de las valoraciones que más se repiten sobre este edredón de Pikolín Home. Con más de 12.000 valoraciones sobresalientes y un 50 % de descuento, alcanza ahora su precio mínimo histórico. Un básico imprescindible en cualquier hogar, diseñado para aportar confort y un descanso de calidad que haga que salir de la cama sea un verdadero placer.

De 90 a 37 euros: las zapatillas Puma más cómodas y versátiles que no te cansarás de lucir

Superando las 20.000 valoraciones sobresalientes, estas zapatillas Puma se alzan como uno de los grandes chollos del día. Y es que, con un cierre de cordones y un diseño blanco, que no te cansarás de combinar con acierto… estas sneakers de estilo retro se alzan como las grandes favoritas. Y no es para menos.

Más aún si tenemos en cuenta que, ahora mismo, puedes hacerte con ellas con un 58% de descuento. Eso es: por tiempo limitado, pueden ser tuyas por solo 37 euros… cuando habitualmente suele rondar los casi 90 euros.

De 130 a 35 euros: los auriculares inalámbricos más cómodos con un 70 % de descuento

Una rebaja difícil de pasar por alto. Estos auriculares inalámbricos con bluetooth destacan no solo por su comodidad, sino también por su excelente calidad de sonido, su sistema de reducción de ruido (ideal para quienes no buscan cancelación total), su resistencia al agua y una batería que cumple con creces.

Todo ello, ahora, a un precio casi irrepetible.

Rebajado más de un 50%: el cepillo facial de FOREO más deseado para una piel impoluta

De rozar los 240 euros a poder ser tuyo por 89 euros, esta es, sin duda, una de las grandes ofertas del día en Amazon. Si en 2026 te has propuesto ser constante con tu rutina de skincare, este cepillo facial de FOREO se convierte en un imprescindible.

Su tecnología de masaje eléctrico limpia en profundidad, exfolia suavemente y estimula la regeneración cutánea, dejando la piel visiblemente más luminosa y uniforme.

Rebajada a 34 euros, la v16 más buscada ya roza stock

Homologada, Help Flash IoT + es un dispositivo de señalización de emergencias en carretera. En caso de sufrir un accidente o una avería, gracias al alcance de su potente luz, esta baliza hace visible tu vehículo averiado para ser visto por otros conductores desde 1 km de distancia y 360º.

Por menos de 100 euros: empieza la mañana con un café perfecto de la mano de Krups

No hay ritual más sagrado que el primer café del día. Por eso, esta cafetera espresso manual de Krups, ahora a su precio más bajo de los últimos 30 días, se convierte en una inversión segura. Fabricada con materiales ultrarresistentes y pensada para durar tanto como tus ganas de café, promete mañanas mejores desde el primer sorbo.

Conun 30% de descuento: el Google Fitbit Sense 2 para empezar 2026 en clave fit

Si, además de cuidar la piel, este año te has propuesto adoptar un estilo de vida más activo, este Google Fitbit Sense 2 rebajado puede marcar la diferencia.

Compatible con iOS y Android, este smartwatch no solo mide tu actividad física y rendimiento diario, sino que también te ayuda a gestionar el estrés gracias a su monitorización de la frecuencia cardíaca y su avanzado sistema de actividad electrodérmica, capaz de analizar cómo responde tu cuerpo ante el estrés. Tecnología al servicio del bienestar.

Aspiradora Rowenta, potente y 3 en 1: la más aclamada todo el año

Las aspiradoras portátiles y verticales son el nuevo invento de moda que todo el mundo desea en su hogar.

Ayudan a reducir los dolores de espalda, son más fáciles de guardar y más rápidas de usar en cualquier momento.

En el caso de la aspiradora de escoba de Rowenta funciona con una batería de 18 V que tiene una autonomía de 45 minutos en modo ECO.