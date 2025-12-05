El abrigo de Columbia que confirma que los impermeables pueden ser cómodos, ligeros y elegantes

Lo admitimos: hemos sucumbido. Pero, en serio, ¿cómo no hacerlo? Esta temporada, la oda al estilo vintage plagada de antiguas tendencias ha revolucionado el armario de todas y todos. Ya nos pasó con el bolso de estilo puffy —sí, el mismo que nos provocó un flechazo casi inmediato con la versión de adidas—, con la vuelta de las clásicas Puma o con la incursión de los parches de hidrogel para disminuir las bolsas y el malva de las ojeras (ya sabéis cuáles recomendamos utilizar siempre).

Sin embargo… nos resistíamos al abrigo impermeable. Ya sabéis, a ese anorak largo y completamente acolchado con el que, aparentemente, resulta complicado moverse… Pues bien: ahora mismo, en el perchero de esta misma redacción, hay bastantes. Y sí, uno en el nuestro. ¿El culpable? Columbia.

Y es que, con un 40 % de rebaja en estos instantes, esta chaqueta de efecto acolchado de Columbia ha conseguido que el resto de abrigos, parkas y chaquetas… caigan en el olvido.

El abrigo de Columbia rebajado a 95 (antes 160 euros) que no pararás de usar

Si bien todavía está disponible en bastantes tallas y colores, con un 40 % de descuento… dudamos que este stock dure demasiado. Y es que este abrigo lo tiene todo.

Con bolsillos de mucha capacidad, perfectos para quienes no quieren pasar muchos minutos rebuscando en el bolso la cartera o el móvil; un diseño impermeable y capucha que será tu mejor aliado en estos días de lluvias fuertes e imprevistas; y un diseño largo y cómodo de llevar que no dificulta el movimiento y te mantiene bien abrigado… Este abrigo ha conseguido que nuestros prejuicios hacia los impermeables desaparezcan.

Además, no hay que olvidar que está confeccionado con materiales de calidad: te ofrece una larga durabilidad. De ahí que cuente con más de un 90 % de valoraciones sobresalientes.

Y sí… se puede lavar en la lavadora; no necesita un lavado especial.

Por qué este abrigo de Columbia va a convertirse en tu opción preferida para el invierno

Pues más allá de que se trata de una chaqueta 3 en 1, ajustable y que cuenta con una protección invernal ofreciendo calor, este modelo de Columbia de cremallera se adapta a cualquier estilismo. Combina con todo, desde el pantalón Levi’s, el mismo que realza y estiliza todas las siluetas, hasta las zapatillas más cómodas, hasta el mejor atuendo deportivo. Se adapta a todo.

Además, a diferencia de las clásicas gabardinas, cuenta con cremalleras en los bolsillos, lo que le brinda un plus de seguridad.

Si no llegas a tiempo de hacerte con el abrigo de Columbia… anota estas opción The North Face

En la versión masculina encontramos este modelo The North Face que roza el 40 %. Disponible en otros colores, este abrigo acolchado de la firma destaca, entre otros, por contar con un aislamiento del torso hecho con plumón y relleno.

¿Qué quiere decir esto? Que ya puedes estar andando en temperaturas mínimas que tú no sentirás ese frío en el torso; además, también cuenta con protección contra el agua. Y sí, tiene capucha.

Por menos de 50 euros, la opción de Lefties más económica

Por otro lado, de la firma Lefties destacamos este abrigo acolchado con cuello y capucha. Cuenta con cierre delantero de cremallera y botones en los laterales, y también con eel predilecto corte recto que sienta bien.

Sube el nivel de la mano de Adolfo Domínguez

Con un 41 % de descuento, destacamos este abrigo de mujer corte acolchado —disponible en muy pocas tallas, date prisa— que se caracteriza por contar con una capucha ajustable por cordón, con bolsillos con cierre de broche, cierre con cremallera frontal oculto por solapa y un parche con el logo bordado en la manga izquierda.

Las noticias que se publican en la sección ESNCIAL sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.