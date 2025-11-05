Diversos psicólogos defienden la técnica del 'tapping' para tratar ansiedad y traumas

"Hace años que no subo a los ascensores ni cojo aviones, me pongo muy nervioso y con mucha ansiedad y en ocasiones tengo que recurrir a la medicación", explica Sergio (nombre fictício para preservar su intimidad). Entre otras estrategias, Sergio ha recurrido al 'tapping', una técnica basada en pequeños golpes con los dedos en partes del cuerpo, como si se tratara de la acupuntura sin agujas. ¿Funciona? "Me sometí a dos o tres sesiones y me funcionó muy bien, porque en pocos días ya subí y bajé de un ascensor, con el 'tapping' me concentraba y me quitaba los miedos", describe Sergio. Los profesionales de la psicología que lo utilizan aseguran que "en el peor de los casos, relaja". No hay evidencia científica. El Col·legi Oficial de Psicología no lo tiene entre los métodos o bases terapéuticas 'oficiales' y no se pronuncia al respecto.

Me sometí a dos o tres sesiones y me funcionó muy bien, porque en pocos días ya subí y bajé de un ascensor, con el 'tapping' me concentraba y me quitaba los miedos Sergio — Paciente

Se trata, insisten los psicólogos que lo ponen en prática, de una "terapia de exposición" porque a la presión de los dedos en diferentes partes del cuerpo (en especial en partes de la cabeza como encima de las cejas, debajo de los ojos, en el labio superior, en la barbilla), en la clavícula y los dedos de la mano. Se la acompaña con frases por parte del usuario para reforzar su autoestima y generar reconocimiento. Frases como "me acepto" o "pese a lo que siento, dejo ir el miedo, o la ira", explica Eduardo Salvador, psicólogo.

Yo lo utilizo en diversas terapias. Tanto para reducir un dolor o la ansiedad, como también para un psicotrauma Eduard Salvador — Psicólogo

Elsa Cullell, también psicóloga, llegó a esta técnica de manera casual: "Mi madre escuchaba 'L'ofici de viure', de Gaspar Hernàndez, en Catalunya Ràdio, y un día entrevistaron a Cipriano Toledo, que ha introducido el tapping en España. Me apunté a una formación en Barcelona y me sorprendió mucho: me tocó un chico con fobia a las agujas y tras unas cuantas sesiones me dejaba pincharlo en el brazo y estaba tan tranquilo".

"Lo que hacemos -añade esta profesional- es una técnica de liberación emocional, en la que conectamos con imágenes, sensaciones lejanas en el tiempo, en la infancia, pero también de la actualidad y que generan ansiedad. Se trata de estímulos que en su día no supimos resolver y bloqueamos, y con el 'tapping' volvemos a ese momento y le damos otra información, no para borrar ese momento sino para que no nos cause dolor".

Multiuso

Según Salvador y Cullell, las aplicaciones son de muy diversa índole. El psicólogo recuerda que la técnica es de "liberación emocional" y con un origen vinculado a la medicina china. Se trata, según explica, de usar los meridianos que pasan por todo el cuerpo. Y el uso del 'tapping' es una técnica más, añade Salvador, para abordar cuestiones tan complejas como el trauma.

También se usa para casos de ansiedad. El psicólogo explica un caso en el que "estaba en Colombia, un chico tenía un ataque fuerte de apéndice o gástrico y antes de llevarlo al hospital le hice dos pasadas de 'tapping', le dije que se tocara los puntos concretos y dijera 'suelto este dolor de estómago que no me deja dormir'. Después de hacer esto se quedó dormido".

Para Elsa Cullell, las aplicaciones también son diversas: "Hace doce años que lo practico y funciona, a unos más rápido que a otros. Hay personas que dejan de fumar tras una sesión. O un paciente que no subía a un avión nunca, y la familia lo apretó para que se decidiera, y en pocas sesiones de 'tapping' lo consiguió". Salvador cifra en un 10% los casos en que la técnica no logra efecto alguno.

La falta de base científica

Preguntado sobre la falta de robustez científica que avale este tipo de prácticas, Salvador se escuda en situaciones precedentes muy de gran relieve mundial: "Freud no tenía base científica, siempre has de comenzar con algo, con la terapia de aceptación y compromiso, o el mindfulness... porque hace 25 años decían que la meditación era algo de hippies y ahora está demostrada. Cuando demuestran que hay evidencia, entonces los científicos dicen 'ahora sí' a estas prácticas", defiende.

Cipriano Toledo, que lo introdujo en España, decía: 'no sabemos porqué funciona, pero funciona Elsa Cullell — Psicóloga

Elsa Cullell se remite al introductor de la técnica en España, Cipriano Toledo: "Él decía 'no sabemos por qué funciona, pero funciona porque lo he probado, me lo he demostrado'". Cullell añade que no hay efectos secundarios y que se está conociendo poco a poco este tipo de herramientas. Ambos profesionales concluyen que no existen efectos secundarios y se trata de una herramienta más que puede ayudar.

Agorafobia y 'tapping'

Sergio ha usado también el 'tapping' para tratar otro problema de ansiedad, el que le genera conducir por autopistas y tener la sensación de no poder salir hasta pasados muchos kilómetros. "Me van repitiendo los golpecitos para controlar la situación. Me ha funcionado muy bien, pero el problema es que no soy constante".