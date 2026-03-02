Puente propone "elevar" algunos puntos de la R1 para protegerla de los temporales

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha abierto la puerta este lunes a "elevar" algunos tramos de al R1 a su paso por el Maresme para salvaguardar las vías de los temporales y del mar. Puente, así, deja en un segundo término otras opciones que se habían contemplado para que la línea de Rodalies –en la que se encuentra el tramo de ferrocarril más antiguo de la península Ibérica–, como trasladarla al interior de la comarca o bien soterrarla.

Tal como apuntaron varios expertos a EL PERIÓDICO, el coste del traslado o del soterramiento sería de entre 35 y 75 millones de euros por kilómetro, algo que no tendría sentido económico e implicaría grandes afectaciones en el servicio. Puente, eso sí, ha matizado que se deberán tener en cuenta "los condicionantes medioambientales" que implicaría elevar el trazado en algunos puntos. "No todo es un problema de abandono ni de falta de conservación. En parte, los problemas tienen que ver con un diseño propio de otros tiempos y que hoy, sin duda, no haríamos así", ha explicado el titular de Transportes.

Carreteras y peajes

El ministro, en el mismo acto celebrado en el Ateneo de Madrid, también ha abierto el debate sobre el mantenimiento y la financiación de las autopistas. "¿Cómo se aporta más dinero a una red que arrastra un déficit de más de 5.000 millones de euros?", se ha preguntado Puente, que ha defendido la necesidad de alcanzar un pacto de estado en este sentido. El titular de Transportes ha abierto la puerta a que se acabe pidiendo "una aportación" de los conductores que debe ser "equitativa en todo el territorio".

El ministro ha puesto sobre la mesa que estas aportaciones sean mediante viñetas específicas, mediante los peajes tradiciones o incluso "en sombra" –un modelo en el que la administración paga a una empresa concesionaria según el número de vehículos que circulan por un tramo en concreto–. "Es un debate que debemos tener y que creo que debería formar parte de un acuerdo de Estado", ha zanjado el ministro.

Debate en los túneles del Garraf

Puente también ha hecho públicas las discrepancias entre el Ministerio y la Generalitat por las fechas de las obras de mantenimiento de los túneles del Garraf, que finalmente empezarán este mismo mes de marzo, aunque todavía no hay una fecha definida. Mientras que el Govern opinaba que se tendrían que posponer los trabajos hasta que quedaran reabiertos los tramos todavía cortados de la R3 y la R4, Transportes defendía que "no se podía esperar más".

Puente también ha aprovechado para detallar que ahora mismo hay 130 obras simultáneas en la red de Rodalies de Catalunya: "Estamos en el límite de lo que se puede invertir sin perjudicar más la prestación del servicio", ha defendido.