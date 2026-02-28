Sandy Martos, activista: "El cine puede alejar a la salud mental de la estigmatización"

Cuando nos sentamos a mirar una película, no lo hacemos con la expectativa de ver una representación fiel de la realidad, incluso si está basada en hechos reales, aceptamos la existencia de ciertas inexactitudes. Sin embargo, de forma inconsciente, toda la narrativa que consumimos, ya sea en forma de libro, película o serie de televisión, contribuye a construir la imagen que tenemos del mundo.

Una imatge de la ‘rave’inicial de la pel·lícula ‘Sirat’. / EL PERIÓDICO

¿Nos planteamos a menudo si los estereotipos sobre determinados colectivos son fundamentados o simplemente adquiridos del entorno? ¿Somos conscientes de que son estereotipos y no hechos? Sin darnos cuenta, con el paso de los años, hemos construido un imaginario social con cimientos ficticios que creemos sólidos. Los estereotipos, utilizados como elemento cómico, contribuyen directamente a perpetuar creencias estigmatizantes. ¿Dónde está el límite entre el humor y la perpetuación de estereotipos dañinos?

Si hablamos de trastornos mentales, el cine juega un papel primordial en la construcción de un imaginario colectivo estigmatizante. Cada vez se habla más de salud mental, pero la ficción sigue siendo la principal forma de exposición a la "realidad" de estos trastornos. Si nunca has conocido a alguien con esquizofrenia, todo lo que asocias a este trastorno surge de libros, películas y noticias de prensa. Lo que pensamos afecta, aunque sea de forma inconsciente, a cómo nos relacionamos con el resto y cómo hablamos. Cuando, de forma inconsciente, se habla de forma estigmatizante de cualquier trastorno mental, se empuja a las personas que lidian con ellos a vivirlos en silencio. ¿Cómo va a confiar en ti una persona con un Trastorno de la Conducta Alimentaria, si te escuchó decir que eso eran "tonterías de niñas superficiales"?

Es por eso por lo que es especialmente relevante la imagen representada por el cine de los trastornos mentales, porque constituye un elemento esencial en la construcción del imaginario colectivo de la salud mental. Hablar de salud mental es muy importante, pero no cualquier forma de hablar sirve. ¿Es esta representación apropiada o contribuye a perpetuar estigmas? La respuesta, como siempre, no es sencilla.

Banalizar o ser demasiado explícitos

En primer lugar, las imágenes demasiado explícitas sobre suicidio o autolesiones pueden producir imitaciones en aquellos que se identifiquen con el sufrimiento del personaje. Esto no significa que se deba convertir en un tema tabú y no representado, sino que se puede y debe hablar de suicidio o autolesiones de forma apropiada, contribuyendo a generar esperanza y animar a pedir ayuda. La serie "Por Trece Razones" permitió acercar el diálogo a los jóvenes sobre depresión, bullying y abusos sexuales, pero lo hizo de una forma, en ocasiones, errónea. Se incluyeron unas imágenes de suicidio demasiado explícitas, que fueron eliminadas dos años después, tras recomendaciones y estudios de múltiples expertos. Además, presenta un discurso banalizante y alejado de la realidad: el suicidio es complejo, multicausal y, sobre todo, evitable.

Asociar trastorno a peligrosidad

Otra de las mayores contribuciones del cine a perpetuar estigmas gira en torno a la asociación de trastorno mental con peligrosidad. Hay numerosos estudios que desmienten esta asociación y, de hecho, las personas con trastornos mentales graves sólo son autoras del 3-5% de actos violentos graves y tienen hasta 10 veces más probabilidades de ser víctimas de violencia que perpetradoras.

Un fotograma de 'Los domingos', película de Alauda Ruiz de Azúa sobre una vocación religiosa que es la que cuenta con más nominaciones a los Goya 2026. / Archivo

Si los números son tan claros, ¿por qué asociamos de forma automática violencia a trastorno mental? Las películas utilizan frecuentemente personajes con esquizofrenia o con episodios maníacos, entre otros, como ejecutores de violencia cruel y reiterada. Es un argumento sencillo, una manera de justificar la violencia de forma que no incomode al espectador y mantenga el hilo argumental. Además, la psicopatía, como trastorno mental, difiere muchísimo de todo lo que nos han contado.

El tópico del genio autista

La aparición de personajes con Trastorno del Espectro Autista nos permite conocer esta condición tantas veces incomprendida, si bien casi siempre se representan como "genios", lo cual genera un estereotipo no realista. La depresión postparto se ha visibilizado gracias a obras de ficción, acercando un tema especialmente tabú al público general. Estos son dos ejemplos concretos, pero cualquier trastorno se ve beneficiado siempre que no se represente desde la banalización o la perpetuación del estigma, contando con la opinión de profesionales y, sobre todo, testimonios en primera persona.

19/02/2026 El CCIB se prepara para acoger la gala de los Premios Goya en Barcelona. Más de 60 profesionales entregarán las estatuillas CATALUÑA ESPAÑA EUROPA BARCELONA CULTURA FIRA DE BARCELONA / FIRA DE BARCELONA / Europa Press

Existe cierta tendencia positiva en las nuevas producciones audiovisuales, ya no se ridiculizan tanto los trastornos mentales, sino que se exploran desde la compasión hacia el malestar. Como sociedad, cada vez hablamos más de depresión, ansiedad, burnout y neurodivergencias y eso se ve reflejado en las películas y series. Cuando la salud mental deja de ser tabú, las conversaciones se vuelven honestas y el mundo se vuelve menos hostil.

Al fin y al cabo, es muy difícil conocer todas las realidades, todos los trastornos mentales y todas las neurodivergencias, pero el cine tiene el potencial de contribuir a rediseñar el imaginario colectivo sobre salud mental y alejarlo de la estigmatización.