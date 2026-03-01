Evacuado un tren con 50 pasajeros tras quedar parado entre Portbou y Figueres

Un tren regional ha tenido que ser evacuado este domingo tras quedar detenido en mitad de la vía en la provincia de Girona. El percance ha ocurrido con un convoy de la línea RG1, que ha quedado parado mientras circulaba entre Portbou y Figueres.

Unos 50 pasajeros iban a bordo del tren que no ha podido acabar su recorrido. Protecció Civil ha informado de que otro convoy iba a desplazarse para que los viajeros pudieran hacer trasbordo y proseguir con el trayecto, situándose en la vía contigua a la que ocupa el regional que ha quedado frenado.

A causa de la incidencia, el plan Ferrocat se ha activado en fase de prealerta.