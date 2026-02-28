Premios Goya 2026
El cine español apuesta también por normalizar los trastornos psicológicos
Sirat, con 11 nominaciones a los Goya, aborda los límites de la mente a través del mundo de las 'raves'
Otros estrenos de ficción y cine documental se basan en diversos problemas mentales
"La vida te golpea, te pone al borde del abismo y te dice obliga a contectarte contigo mismo", afirma Oliver Laxe, director de 'Sirat'
Última hora de los Goya 2026
Una de las películas favoritas en la gala de los Premios Goya de este año, que se celebra esta noche en Barcelona, aborda sin duda los límites de la mente. 'Sirat', con once nominaciones, es un viaje que -sin ánimo de hacer spoiler- explora cuestiones de tanta actualidad en las terapias de salud mental como son los viajes alucinógenos. Pero no es solo Sirat la que en los estrenos del último año del cine español ha abordado y aborda la salud mental y el bienestar emocional. Títulos como 'Wolfgang' u otras menos taquilleras abordan directa o indirectamente cuestiones mentales, así como documentales como 'El estigma del silencio' o thrillers como "El instinto".
lidiar con tus heridas; esa es nuestra herramienta para la emancipación. Y debemos reflexionar sobre la muerte
No solo es que Sirat explore espacios mentales normalmente reservados a colectivos específicos vinculados a las fiestas 'rave', es que su director, Oliver Laxe, ha abordado abiertamente este debate en la mayoría de entrevistas que ha concedido en los últimos meses.
"Contemplar nuestra vida con claridad"
Laxe habla del miedo a la muerte, del Islam y de la espiritualidad. En una entrevista a EL PERIÓDICO, explica que "los personajes de la película forman una comunidad de cicatrices. Todos los seres humanos tenemos heridas pero, a diferencia de ellos, nos hemos habituado a no mirar hacia adentro porque no queremos enfrentarnos a ellas. Es también por eso que somos una sociedad tan tanatofóbica, que ha dado la espalda a la muerte y sus ceremoniales. Pero llegado el momento la vida te golpea, te pone al borde del abismo y te dice obliga a conectarte contigo mismo, lidiar con tus heridas; esa es nuestra herramienta para la emancipación. Y debemos reflexionar sobre la muerte, y verla no como el final sino como el pasaporte hacia algo más. Solo así podremos contemplar nuestra vida con claridad".
Otros estrenos del año, de formato más comercial y menor impacto en taquilla, como 'Wolfgang', basan su argumento en la realidad de trastornos mentales como, en este caso, el Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Y lo hace de una manera diametralmente opuesta a la polémica "Toc, toc" que tan poco gustó a las personas afectadas por el Trastorno Obsesivo Compulsivo. 'Wolfgang' humaniza, normaliza y hace descubrir el trastorno a través del vínculo, del reencuentro, de la reconciliación. Y de la música.
El cine es sentir y sentir necesita el tiempo de lo humano
También el formato del 'thriller' ha permitido abordar cuestiones psicológicas como en la cinta 'El instinto', que se centra en la agorafobia que sufre un arquitecto, aislado durante tres años y que decide aceptar una terapia muy poco ortodoxa.
"Sentir necesita el tiempo de lo humano"
Otros directores destacados de la noche de los Goya, como Alauda Ruiz de Azúa, directora de la 13 veces nominada 'Los domingos' en los Goya, ha reflexionado en las entrevistas que ha concedido, sobre cuestiones relacionadas con "El cine es sentir y sentir necesita el tiempo de lo humano", reivindicó al recoger un galardón en los premios 'Feroz'. "Debajo de lo racional debe estar lo emocional y lo humano", ha declarado a El País.
Aitor Arregui, director de otra de las nominadas a la mejor película española del año, Maspalomas, ha hablado del valor del cine, en declaraciones a la cadena Ser, en estos términos: "Me ha dado referencias y me ha dado espiritualidad y me ha dado raciocinio. Entonces, formar parte de esa gran narrativa contando tu 'estrofita', pues a mí me da paz y me genera sentido".
"La única forma de acabar con el sufrimiento"
Y ya directamente en el terreno del documental, en el 2025 se estrenó "El estigma del silencio", que aborda de cara la llamada "epidemia" del suicidio, lo hace con apoyo institucional y de entidades. Y con testimonios directos que afirman que el suicidio "es la única forma que veo de acabar con el sufrimiento que tengo aquí; solo quiero tener una vida con mis días buenos y mis días malos, volver a recuperar la sonrisa".
Quiero tener una vida con mis días buenos y mis días malos, volver a recuperar la sonrisa
La propuesta de este documental aúna la vivencia, la visión de los expertos con un tono respetuoso y la voz de la cantante Rozalén. "Hablar del suicidio no lo fomenta, lo que mata es el silencio", es una de las frases de esta propuesta que no pierde el mensaje de esperanza.
En un caso de suicidio también se basa una de las nominadas a mejor cortometraje de ficción: 'Ángulo muerto'. Todo ello confirma que la salud mental y la gestión emocional es parte ya destacada de la narrativa cinematográfica española actual.
Suscríbete para seguir leyendo
- Jonathan, de 42 años y en la calle por el 'chemsex': 'Yo tenía una vida normal y la 'tina' me lo ha quitado todo
- La metanfetamina ya es la droga que más ingresos causa en la unidad de patología dual del Hospital del Mar
- El número de mayores de 50 que se presentan a oposiciones se cuatriplica en seis años
- Catalunya perforará la 'falla del Vallès' para buscar energía geotérmica profunda
- Presentarse a oposiciones pasados los 50: 'No quiero volver a ser despedida de un trabajo basura
- El 'chemsex' se erige en un 'problema de salud pública' en Barcelona: hasta tres meses de espera en las unidades especializadas
- Bellvitge lidera el primer programa español para investigar y atender enfermedades raras
- Catalunya detecta un caso humano de gripe porcina en Lleida y avisa a la OMS