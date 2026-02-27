Xavi Duran, director de teatro: "Dejé una multinacional para tener vida de verdad"

Xavi Duran ganaba mucho dinero al frente de una multinacional en España y Portugal, pero decidió dejarlo todo y dedicarse al teatro. Cambió el dinero por "la vida de verdad", como él mismo lo describe. "Te sientes importante en tu empresa, pero tienes un trabajo que te absorbe y no tienes vida". Cinco años después, la compañía en la que decidió invertir y actuar como codirector está a punto de estrenar una obra dedicada íntegramente a la salud mental: "El banc de les ombres" que se estrena el sábado 28 de febrero en Argentona.

Duran se ha reinventado varias veces. Quería estudiar INEF y acabó en Enfermería, donde trabajo en el autobús de metadona de Barcelona y en una unidad de Psiquiatría. Estos mimbres le sirvieron para aprender que "se ha de cuidar mucho a estas personas, que no siempre están en la misma realidad que tú, y es muy fácil herirlas, es fácil que lo que les estás diciendo tengan efectos, debemos humanizarlos". Y en uno de los ensayos como actor Duran tuvo una revelación: una obra teatral sobre salud mental.

¿Vale todo?

'El banc de les ombres' es el título de una obra que transcurre en un centro psiquiátrico, con personas que sufren diferentes trastornos. Duran tiene claro que no, que no comparte la idea de ser duro, explícito, e incluso agresivo, en el escenario. Cree que sí tiene cabida un cierto humor sutil. Y, sobre todo, trabaja con la idea de hablar en positivo y con esperanza, de los trastornos.

Por eso, es reacio a trasladar directamente al escenario las vivencias de forma explícita y prefiere ser cauto, y se deja asesorar por profesionales. "Es muy difícil eliminar estigmas cuando quieres mostrar la realidad de las cosas, tenía miedo de caer en no representar la realidad o exagerarla", describe, respecto al proceso de creación de una obra que trata de trasmitir este mensaje: "Quizá vivo en 'los mundos de Yupi', pero intento dar una visión positiva y pedagógica de las cosas; las cosas demasiado agresivas pueden generar más desconfianza en lugar de ayudar". "He intentado reflejar -añade- todas las partes de la institución psiquiátrica, desde la cuestión clínica -con el papel de la doctora y el enfermero- a los pacientes -dos personas con esquizofrenia, una joven con un trastorno delirante y otro con trastorno bipolar". La obra es una producción de "La caixa dels trons", que lidera Duran de la mano de Aina Tro, con más de cien alumnos en la actualidad.

"Orgullosos de ti"

Además, en esta obra participan tanto actores y actrices experimentadas como otras que pertenecen en realidad al mundo de la salud o han pertenecido al mismo. La recaudación de la obra se destinará a entidades que trabajan en beneficio de la salud mental.

Cuando Duran echa la vista atrás, a los cinco años que hace que cambió de vida, recuerda el momento en que dijo a sus dos hijos que dejaba la empresa por el teatro. "Me dijeron "estamos muy orgullosos de ti" y pensé que debería haber dado este paso antes". "Soy una suma de muchas vidas", concluye.