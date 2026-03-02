La contaminación se enquista en el embalse del Foix y obliga a acelerar el plan de mejora

Los vecinos de Cubelles han expresado su "profunda preocupación" por la gestión del embalse del Foix durante el inicio del actual episodio de lluvias. Denuncian una falta de previsión por parte de las administraciones responsables y alertan de un problema añadido: la persistencia de un agua oscura y turbia que, según advierten, podría estar relacionada con lodos contaminantes acumulados durante décadas.

El embalse de Foix es un ejemplo de infraestructura hídrica que arrastra desde hace años un mantenimiento deficiente. Para dar respuesta a la situación, la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) licitó días atrás un proyecto constructivo para mejorar los desagües de fondo de la presa. El contrato cuenta con un presupuesto de cerca de 135.000 euros y las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 6 de marzo.

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, destaca que esta actuación forma parte de los compromisos adquiridos por la ACA tras los efectos del temporal de julio de 2025, con el objetivo de reforzar la gestión del agua en el embalse. Además, desde el verano pasado ya se aplica un protocolo para mantener un mayor margen de seguridad. Aun así, la inquietud se mantiene entre decenas de vecinos por la situación de la infraestructura.

Según datos oficiales del visor público de la ACA, durante el último episodio de precipitaciones de hace dos semanas, el embalse se encontraba por encima del 85% de su capacidad cuando comenzó a verter agua, en un momento en el que el episodio de precipitaciones apenas había empezado y el tramo más intenso todavía no había llegado, de acuerdo con las previsiones meteorológicas.

Salida de agua del embalse. / GEMMA SÁNCHEZ / ACN

Para la asociación vecinal, esta situación reduce de manera crítica el margen de seguridad justo cuando debería ampliarse. "Mantener el pantano por encima del 80% y permitir que empiece a verter de forma prematura obliga a gestionar el riesgo de manera reactiva, sin capacidad real de absorción ante posibles aportaciones súbitas", defienden en un comunicado.

Riesgo conocido

Cubelles es un municipio que ha sufrido inundaciones recientes y donde el riesgo de crecidas del Foix es un problema recurrente. Los vecinos recuerdan que no se trata de un escenario imprevisible: "Es un riesgo conocido, monitorizable y evitable mediante una gestión preventiva adecuada".

En este contexto, los vecinos denuncian una "cadena de responsabilidades no asumidas" y apuntan directamente a tres actores: la ACA, como gestora directa del embalse; Protecció Civil de la Generalitat, por no exigir medidas preventivas claras; y el ayuntamiento de Cubelles, por no supervisar activamente la situación ni reclamar actuaciones ante un riesgo directo para la población.

Más allá del riesgo hidráulico, los vecinos alertan del deterioro ambiental del embalse y de la persistencia de una agua de tonalidad oscura y parda incluso en ausencia de lluvias recientes. Según señalan, esta coloración es coherente con un fenómeno conocido: la presencia de lodos finos depositados durante décadas en el fondo del pantano.

Este tipo de sedimentos, explican, suelen actuar como sumidero de contaminantes, ya que fijan metales tóxicos como plomo, cadmio, zinc o mercurio, que pueden volver a movilizarse cuando los lodos se remueven, ya sea por entradas de agua, cambios bruscos de caudal o maniobras de gestión. "La escasa renovación del agua y la persistencia de la coloración parda sugieren una posible concentración local de contaminantes asociados a los lodos históricos del Foix", advierten.

Filtraciones

La preocupación vecinal también se extiende al estado de la infraestructura. En las últimas semanas, han circulado advertencias sobre el mal estado de la presa y posibles filtraciones.

La asociación ha reclamado explicaciones "inmediatas y públicas" sobre tres cuestiones concretas: por qué el embalse se mantuvo por encima del límite comprometido, por qué no se creó un margen de seguridad mayor antes del episodio de lluvias y qué controles reales se han aplicado para proteger a la población aguas abajo. "La seguridad hidráulica no puede basarse en la esperanza de que no pase nada", concluye el comunicado.