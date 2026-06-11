La obesidad, puerta de entrada al hígado graso

El hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo humano. Considerado la cocina metabólica del organismo, participa en funciones esenciales como el procesamiento de nutrientes, la eliminación de sustancias tóxicas y el almacenamiento de vitaminas, energía y grasa1. Sin embargo, su papel suele pasar desapercibido hasta que aparece un problema. Una de las señales más claras de que algo no va bien es precisamente la acumulación excesiva de grasa, característica de la enfermedad hepática metabólica (EHmet), conocida popularmente como hígado graso2.

Se calcula que más de 250 millones de adultos en todo el mundo viven con esta enfermedad y los casos no dejan de aumentar2. A su elevada prevalencia se suma otro desafío: la detección precoz. Al no presentar síntomas en sus fases iniciales, muchas personas no sospechan que la padecen y la descubren de forma casual, tras un análisis de sangre o una ecografía, cuando el daño ya podría ser relevante. Es entonces cuando surge una pregunta recurrente: ¿por qué yo?

Aunque durante años el hígado graso se relacionó principalmente con el consumo de alcohol, hoy se sabe que la mayoría de diagnósticos están vinculados como la obesidad, o incluso con gran parte de las enfermedades vinculadas al síndrome cardiovascular-renal-metabólico, como la diabetes tipo 2 o la hipertensión, entre otras3.

Obesidad e hígado graso: una relación que va más allá del peso

Lejos de ser únicamente una cuestión de peso o estética, la obesidad es una enfermedad que puede alterar el funcionamiento del organismo y afectar directamente a órganos como el hígado. El exceso de tejido adiposo favorece procesos inflamatorios y resistencia a la insulina, aumentando el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y comprometiendo también la salud hepática3.

Y la relación es bidireccional. A su vez, la presencia de hígado graso incrementa el riesgo cardiovascular y puede agravar otros problemas metabólicos4. Por ello, los expertos ya no consideran el hígado graso un problema aislado del hígado y hablan del síndrome cardiovascular, renal, hepático y metabólico para describir cómo patologías como la obesidad, la diabetes tipo 2, la hipertensión, la enfermedad cardiovascular o la enfermedad renal crónica coexisten y se potencian entre sí5,6. La aparición o progresión de una puede favorecer el deterioro de otras, generando un importante impacto en la salud y la calidad de vida de las personas5,6.

Los datos reflejan con claridad esta conexión. Como explica Arantxa García, directora de Medicina de la franquicia cardiovascular, renal y metabólica de Boehringer Ingelheim, “se estima que el 75% de las personas que viven con obesidad padecen enfermedad hepática metabólica y que alrededor de un 34% desarrollan MASH”, enfermedad hepática inflamatoria y progresiva que puede derivar en fibrosis, cirrosis e incluso cáncer hepático. Por ello, en Boehringer Ingelheim se trabaja “para impulsar una mayor concienciación sobre la salud hepática y sobre cómo enfermedades metabólicas como la obesidad pueden impactar directamente en órganos clave como el hígado, reforzando la importancia de un abordaje temprano, integral y centrado en las personas”, subraya.

En este contexto, la obesidad se ha convertido en uno de los grandes retos de salud pública a nivel mundial por su estrecha relación con enfermedades cardiovasculares, renales y metabólicas, que representan algunas de las principales causas de mortalidad. Su prevalencia se ha más que duplicado en las últimas cuatro décadas y, según la Federación Mundial de Obesidad, actualmente más de mil millones de personas viven con obesidad en todo el mundo7. Las previsiones apuntan además a un crecimiento continuado: si se mantienen las tendencias actuales, en 2035 el 24% de la población mundial convivirá con esta enfermedad y, en España, podría afectar ya al 37% de la población8. De hecho, según datos del Ministerio de Sanidad, actualmente hasta un 23,8% de la población adulta española vive con obesidad, lo que equivale a aproximadamente una de cada cuatro personas9.

Actuar a tiempo pasa, primero, por reconocer el problema y las posibles comorbilidades. “Uno de los grandes retos es el desconocimiento que todavía existe sobre esta patología y sobre el impacto que puede tener la obesidad en la salud hepática y metabólica de las personas. Por eso es fundamental aumentar la información y la conciencia social sobre la importancia de cuidar la salud hepática y abordar estas enfermedades de forma temprana y sin estigma”, insiste la doctora Ana Sánchez Bao, endocrina especializada en salud hepática.

En 2035 el 24% de la población mundial convivirá con obesidad y, en España, podría afectar ya al 37% de la población8.

Una mirada integral, científica y sin estigma

En este contexto, Boehringer Ingelheim impulsa distintas iniciativas para promover un abordaje integral de la obesidad y la salud hepática.

Una de ellas es ConCiencia en obesidad, el primer grupo de trabajo creado en España para mejorar la comprensión social y sanitaria de esta enfermedad. El objetivo es reducir la desinformación y el estigma en torno a la obesidad, promoviendo una visión basada en la evidencia científica y alejada de simplificaciones centradas únicamente en el peso o la responsabilidad individual.

El proyecto, que reúne a 15 profesionales sanitarios de distintas especialidades y al presidente de la Asociación Nacional de Personas que Viven con Obesidad (ANPO), aspira a mejorar la narrativa social y mediática, impulsar el diagnóstico precoz y avanzar hacia modelos asistenciales multidisciplinares. Para ello han elaborado un documento de consenso con propuestas para el desarrollo de políticas públicas orientadas a prevenir, detectar y tratar la obesidad y sus complicaciones asociadas, entre ellas la enfermedad hepática metabólica.

Dentro de este compromiso con la divulgación y la sensibilización social, Boehringer Ingelheim también celebró recientemente el webinar “Conexiones reales: hablemos de obesidad”, un encuentro centrado en visibilizar la obesidad como una enfermedad metabólica, crónica, compleja y heterogénea, estrechamente relacionada con otras patologías como el hígado graso.

La sesión estuvo moderada por la divulgadora científica Deborah García Bello y contó con la participación de la Doctora Ana Sánchez Bao, endocrina especializada en salud hepática dentro del grupo de trabajo de EHMET (Esteatosis Hepática Metabólica) en SEEN (Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición), de Josep María Martínez, vicepresidente de la Federación Española del Hígado (FEH) y Federico Luis Moya, presidente de la Asociación Nacional de Personas que viven con Obesidad (ANPO). Durante la jornada se repasó la visión y experiencia de quienes conviven diariamente con esta enfermedad y se ahondó en cuestiones como qué es realmente la obesidad, cómo afecta a la salud y a la calidad de vida y la necesidad de avanzar hacia un enfoque más humano, científico e integral en su abordaje.

Unas conclusiones que refuerzan un mensaje cada vez más compartido por la comunidad científica: la obesidad y la salud hepática, con especial atención al hígado graso, no pueden entenderse por separado, sino como parte de un mismo entramado de enfermedades metabólicas que avanzan en silencio y afectan a millones de personas. Comprenderlas y abordarlas a tiempo puede marcar una diferencia real en la vida de quienes las padecen.

Referencias