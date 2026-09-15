Ayuntamiento de BCN
Barcelona condena las actuaciones policiales contra aficionados con 'estelades' del Barça y el CE Europa
El Camp Nou se llena de 'estelades' en una noche reivindicativa
La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este martes una declaración institucional impulsada por el grupo municipal de ERC en la que condena oficialmente las actuaciones de la Policía Nacional contra los aficionados del FC Barcelona en Elche por exhibir esteladas, explican los republicanos en un comunicado.
El texto, apoyado por el PSC, Junts y BComú, también rechaza los hechos del pasado fin de semana en Alcorcón (Madrid) durante el partido del CE Europa, y reclama a las autoridades que garanticen el derecho a la libertad de expresión en los recintos deportivos y eviten impedir la exhibición de simbología política pacífica, como las esteladas.
En concreto, la declaración sostiene que "lo que hace hoy Barcelona es decir una cosa muy sencilla pero muy importante: el Estado tiene que perseguir la violencia y el odio, no la discrepancia política".
Petición de investigación
"No podemos normalizar que una bandera independentista sea tratada como amenaza. La pluralidad política también entra en los estadios y las instituciones democráticas deben protegerla", añade el texto, que también insta al consistorio a solicitar al Defensor del Pueblo una investigación sobre este tipo de vulneraciones.
Por su parte, ERC defiende que episodios como los de Elche o Alcorcón "evidencian la necesidad de dejar claro que la simbología política pacífica no puede ser equiparada a expresiones de odio o de violencia", indican en el comunicado.
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