Bernat (40 años) vive solo en una cabaña reciclada en medio del bosque: "Yo ya no soy consciente del paso del tiempo. Puede hacer casi un año que no voy al supermercado, ni a la gasolinera..."

Bernat, de 40 años, pasó algo más de tres años en prisión tras una adolescencia marcada por malas decisiones, consumo de drogas y el mundo del tráfico, pero hoy vive rodeado de montañas y bosques, donde está restaurando una cabaña construida con palets de madera y reconstruyéndose a sí mismo desde cero.

Bernat nació en una familia de recolectores y herbolarios, pero sus andanzas en el instituto dieron un giro a su vida que le llevó por un camino complicado. Tocó fondo, sufrió recaídas y vivió momentos muy duros durante su juventud, que hasta hicieron que terminara en prisión.

A pesar de ya haber aparecido antes, Bernat ha vuelto a aparecer en el canal de YouTube de Arnau Serrado, un chico que sube contenido a sus redes sociales con las historias de gente que ha abandonado la ciudad para vivir una vida simple y autosuficiente en mitad de las montañas.

Sueldo de 4.000 euros al mes

En este nuevo vídeo, Arnau intenta explicar más a fondo la historia de Bernat, una historia que empieza con su estancia en prisión durante más de 3 años por tráfico de estupefacientes. Al salir de la cárcel, dejó su trabajo de más de 4.000 euros al mes, siendo un encofrador, para vivir en medio de la montaña. De esta manera, decidió irse a una ruina y empezar de cero sin dinero.

"Yo antes vivía en un chalet con piscina. Siempre he sido encofrador, pero también he tenido mis años de mala vida en los que me dediqué al narcotráfico y, a causa de ello, consumí. Al final, es una cosa de mi pasado, pero que no me arrepiento de nada, ya que es simplemente parte de mi escuela. Yo nunca he estudiado ninguna carrera universitaria, pero con estudiar en la vida ya me va bastante bien".

Jubilación en la montaña

Bernat no tiene intención de volver a vivir en la ciudad. / YouTube / Arnau Serrado

Además, según expone, Bernat no tiene intención de volver a vivir en la ciudad: "Yo me vine aquí, a las montañas, ya a jubilarme de toda una vida en el sistema, que no soy antisistema, ni mucho menos, pero quiero elegir mi camino. Por eso me vine a las montañas a buscar ruinas para, al final, poder encontrar mi sitio".

Bernat también aclara una de las principales críticas que le comenta la gente: "Mucha gente me dice: 'Métele caña a la casa, porque es importante tener un buen hogar'. Yo creo que la casa es lo último que haré; lo primero es el huerto, el agua, los animales y la autosuficiencia. Con que mi casa tenga una cama, ya voy tirando para adelante".

Un año sin supermercado

Y justamente en ese esfuerzo de crear una vida autosuficiente, Bernat confiesa que lleva mucho tiempo sin ir al supermercado: "Yo ya no soy consciente del paso del tiempo. Puede hacer casi un año que no voy al supermercado, ni a la gasolinera, ni a la cooperativa a comprar pienso para los perros. Cojo el coche dos o tres veces a la semana, para ir a buscar agua, leña o para ir a reciclar".

Bernat revela de qué manera es capaz de vivir sin ningún ingreso. / YouTube / Arnau Serrado

Finalmente, Bernat revela de qué manera es capaz de vivir sin ningún ingreso: "Yo puedo estar dos o tres meses sin ver ni un euro. Yo puedo vivir con nada, pero claro, porque tengo las redes sociales. Aunque no cobro nada de las redes sociales, tengo una gran comunidad de gente detrás. Mucha gente se interesa por mi forma de vida. Por eso no voy al supermercado: la gente ya me trae comida y bebida. Yo dedico mis fines de semana a aceptar visitas de gente que le interesa mucho conocer mi estilo de vida y ellos me traen cosas".