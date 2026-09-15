La visión futurista y visionaria de Dalí se instala de manera permanente en la Casa Amatller

La Casa Amatller presenta ‘Dalí Boulevard Cibernètic’, una exposición inmersiva que se podrá ver de forma permanente a partir del 16 de septiembre y que invita a recorrer el futuro imaginado por el artista Salvador Dalí.

La muestra, producida por Layers of Reality y la Fundación Gala Salvador Dalí, cuenta con un espacio de 1.200 m² y supone un recorrido por la obra del artista a través de su pensamiento futurista y su relación con la ciencia, la pintura, la escultura, el diseño y la moda. Jordi Sellas, director artístico del proyecto, ha explicado que la idea es presentar una “nueva historia alrededor de Dalí” para vincularlo con estas disciplinas y mostrarlo como un artista “soñador, visionario y mortal”.

La exposición bebe de la muestra ‘Dalí Cibernètic’, que se inauguró en el centro de artes digitales IDEAL Barcelona en 2022 y que se ha convertido, según Sellas, en una de las producciones más exitosas del espacio, siendo expuesta en ciudades de todo el mundo como Londres, Berlín, Copenhague, Atenas, Lisboa o Varsovia.

La exposición cuenta con diferentes espacios para conocer el universo daliniano más tecnológico. / EPC

Un artista visionario

Anna Pou, comisaria de la exposición, ha explicado que con la muestra quieren reivindicar un Dalí “humanista, artista total y visionario” que tenía la intuición para prever ciertos aspectos del futuro, los cuales expresó a través de la moda. En la muestra se exponen piezas como una reproducción del traje de astronauta que vistió el artista en 1958, su bastón original o las gafas Eskimo Eclipse, así como reproducciones de vestidos creados junto a diseñadores como Christian Dior, Paco Rabanne o Courrèges. Asimismo, también se aborda la presencia del artista en grandes cabeceras de moda como Vogue o GQ.

La muestra también pone el foco en la obsesión del artista por la cibernética, que no solo dio lugar a piezas de moda, sino también a joyas capaces de cobrar movimiento, como ‘El corazón real’ y ‘El cáliz de la vida’, concebidas como micromáquinas que hacen visible lo invisible. “Queremos aproximar a Dalí, no como el estereotipo de loco, sino como una persona interesada por la ciencia y la tecnología que conocía a los ingenieros de su tiempo”, ha añadido Pou.

Vínculo con Barcelona

Sellas ha remarcado que Dalí y la ciudad mantienen una relación estrecha, algo papable en el hecho de que el artista realizó en 1925 su primera exposición individual en la Galería Dalmau, ubicada en Passeig de Gràcia. Hasta el 22 de septiembre, en este mismo paseo se podrán ver tres piezas escultóricas inspiradas en la iconografía del huevo, uno de los símbolos más reconocibles del universo del artista.

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La exposición cuenta con diferentes espacios para conocer el universo daliniano más tecnológico. A partir de citas pronunciadas por el artista, repartidas por el espacio y que muestran al visitante la visión futurista de Dalí, la instalación propone un recorrido por piezas originales y recreaciones de objetos que ideó el artista, experiencias inmersivas, una actividad de realidad virtual, una sala de ‘sketch and post’ o una sala de cine donde se proyecta una pieza audiovisual con fragmentos de Dalí pintando, paseando por Nueva York o interactuando con la actriz Raquel Welch.