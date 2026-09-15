¡Y los de centro, qué!

Las opciones políticas de centro no están de moda. Mi teoría es que ese votante no llama la atención, no grita, no insulta, no eleva la voz, solo sabe pensar a golpe de reflexión, evita peleas, enfrentamientos, busca equilibrar las balanzas y todo ello dificulta convencerlo de forma rápida. El ciudadano de centro se ha quedado huérfano. De tanto ir girando la mirada a voces estridentes para tomar la opción más cercana a sus intereses ha dejado de mover la cabeza y permanece con la vista perdida. Aquello que en otros tiempos llamaron centro es ahora un páramo de ideas, un desierto de palabras, una nada por la que nadie está dispuesto a pujar. O a jugar. O a perder el tiempo.

Se recuerdan dos tipologías de centros. El primero fue el Centro Democrático Social (CDS) de Adolfo Suárez. Tenía mucho de centro pero la mayoría de sus integrantes venían de una derecha democristiana o socialdemócrata que los convertía en una derecha amable. A Suárez se le entendió poco y se le aceptó de mala gana, o ni eso. Ni unos ni otros aceptaron que fuera un exponente del viejo régimen franquista, pero suerte tuvo esta sociedad de tener a alguien que templara gaitas cuando los militares eran individuos que daban miedo.

La segunda fue Ciutadans (C's) que se presentó como Partido de la Ciudadanía. Aquel proyecto nació en Catalunya como una forma de enfrentarse a un nacionalismo catalán, muy de aquí, porque en España los otros tres nacionalismos, el vasco, el gallego y el genuinamente español, tienen trazos diferentes. Ciudadanos nació de un manifiesto escrito por gente que no quería ideologías, pero a la que las ideologías les acabó separando. Eran más que los 15 firmantes finales. Se fueron dando de baja de las reuniones que hicieron durante el 2004 y 2005, primero en el Hotel Barceló Sants y después en un restaurante con altillo de la plaza Reial que se llamaba 'Taxidermista'.

La mayoría de los que presentaron aquel partido eran de izquierdas, pero la izquierda catalana establecida, temerosa de que funcionaran, los calificó de derecha. No lo eran entonces, ni durante sus años catalanes, pero acabaron a la derecha, sin más, por un desnortado Albert Rivera. Ciudadanos pudo ser el centro deseado, pero se deseó demasiado a sí mismo. Esta formación encajó bien a partir de 2014 en toda España. Su votante era el que estaba harto de tanta crispación inútil y que ahora recuerda con nostalgia aquello que parecía imposible. Oportunidad perdida. Este es un diagnóstico bastante frecuente entre los que fueron sus votantes y que ahora repiten: "¡Y los de centro, qué!"

Nada parece anunciar una posible formación de centro. Y aunque en los últimos meses ha aparecido una plataforma que se está organizando bajo el nombre de España Mejor, su camino hacia algo que pueda percibirse como opción política será demasiado largo. Cierto que el momento podría asemejarse al de Ciutadans o el 15M, lo digo porque la paciencia tiene un límite, pero una gestación así precisa de un compromiso ciudadano total. Y eso, de momento, no está en la calle.