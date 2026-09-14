Junts enfría las expectativas sobre la aplicación de la amnistía y el regreso de Puigdemont: "No especularemos; queremos ver las sentencias"

Dentro de unas semanas se cumplirán nueve años desde que Carles Puigdemont, entonces president de la Generalitat, se trasladó a Bélgica y emprendió lo que él mismo definió como un "exilio", tras la apertura del proceso judicial por la celebración del referéndum de autodeterminación del 1-O de 2017 y la posterior declaración de independencia fallida. Y aunque el camino para su regreso parece hoy más despejado, en Junts se imponen prudencia para evitar nuevas expectativas frustradas. "Somos prudentes. Hace nueve años que escuchamos rumores de todo tipo", ha declarado este lunes en rueda de prensa el vicepresidente del partido, Josep Rius.

Sus palabras llegan una semana después de que trascendiera que el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Pablo Llarena aplicará la amnistía a Puigdemont una vez que el Tribunal Constitucional (TC) fije doctrina sobre la malversación. "No participaremos de los rumores. Queremos ver las sentencias y esperamos que sea lo antes posible [...] Nosotros no especularemos, a diferencia de otros", ha remachado Rius.

En el seno del partido domina la cautela y persiste el recelo ante los próximos movimientos judiciales. En Junts no descartan que puedan surgir nuevos obstáculos que vuelvan a retrasar un retorno para el que, insisten, no existe todavía una fecha. Fuentes de la formación sostienen que la aplicación de la amnistía ha entrado en una suerte de "embudo" tras el aval de Europa y confían en que termine aplicándose, pero evitan aventurar calendarios después de que las previsiones manejadas en otras ocasiones hayan acabado cayendo en saco roto.

Un "punto de inflexión"

Pocos días después de una Diada que reunió a unas 45.000 personas -casi el doble que el año anterior, aunque todavía muy lejos de los 1,8 millones registrados en los años de mayor movilización-, el vicepresidente de Junts ha asegurado que la jornada supuso un "punto de inflexión" y una muestra de que el independentismo ha recuperado "músculo" en los últimos tiempos. En este contexto, ha valorado las propuestas formuladas por las principales entidades soberanistas, Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC), para dar un nuevo impulso a la unidad del movimiento.

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La ANC puso sobre la mesa la necesidad de preparar un "nuevo embate" independentista con motivo del décimo aniversario del referéndum del 1 de octubre de 2017, que se cumplirá en 2027. "Estamos a favor de retomar proyectos unitarios que nos parecen excelentes; participaremos en ellos para recuperar la transversalidad del movimiento necesaria para ganar", ha señalado Rius, a poco más de un año de esa fecha y con la incógnita todavía abierta sobre si para entonces Puigdemont habrá podido regresar a Catalunya.