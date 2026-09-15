Sexta edición
El festival Emprentes ficha a Morgan, Alba Reche, La Cabra Mecánica y ARCO
El Festival Empremtes afronta en 2027 su sexta edición con la programación más amplia desde su nacimiento en Barcelona, en 2021. El certamen, que ha construido su identidad en torno a las salas de conciertos y la música de autor, ha anunciado un primer avance con 24 artistas confirmados, entre ellos Alice Wonder, Luis Fercán, Maruja Limón, Malifeta y Ruth. La principal novedad será la duración de la próxima edición: por primera vez, Empremtes extenderá su actividad durante los doce meses del año, con el objetivo de consolidar su presencia en el circuito de salas de la ciudad. La programación combinará nombres consolidados con artistas emergentes y propuestas nacionales e internacionales, en una apuesta por ampliar tanto el número de conciertos como los espacios que participan en el festival.
El crecimiento no supondrá, según la organización, un cambio en las líneas que han definido el proyecto desde sus comienzos. La igualdad seguirá ocupando un lugar central en la programación: 11 de los 24 proyectos anunciados en esta primera tanda están encabezados por mujeres, en busca de una presencia cada vez más paritaria. También mantendrá su atención a artistas emergentes y formatos de menor escala, con nombres como Antonio Serrano, El Nido, La Azotea, Oye Sebas, Jalezz y Ferran Exceso entre las nuevas incorporaciones. Empremtes reivindica así su papel no solo como escaparate de artistas, sino como parte del tejido musical de Barcelona. Los 24 nombres anunciados constituyen únicamente el primer avance de una edición que la organización prevé ampliar durante los próximos meses.
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