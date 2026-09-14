Jennifer (43 años) dejó por amor un despacho de abogados en Barcelona para ser profesora de pilates por los pueblos: "Una de las cosas que más me gustan es la calidad de vida con los niños"

Cada vez son más las personas que dejan atrás el ritmo frenético de las grandes ciudades para tener una vida más calmada en pequeños pueblos rurales prácticamente aislados.

Jennifer es una de ellas: ha pasado de vivir en la ciudad de Barcelona a mudarse a un pueblo en los Montes de Toledo, concretamente en Cuerva, una pequeña localidad de aproximadamente 1.200 habitantes que se encuentra a unos 30 minutos de la ciudad de Toledo y a una hora de Madrid.

En la actualidad de Jennifer ya no encaja el estrés que se suele dar en los lugares masificados, pues la calidad de vida que ahora tiene la ha conquistado por completo y la barcelonesa tiene claro que no volvería a su rutina anterior.

"La vida me ha dado un giro total"

Jennifer con 43 años ha vivido 33 años en la capital catalana, donde "trabajaba en un bufete de abogados, organizando eventos y gestionando empresas y, en mi tiempo libre, era modelo", confiesa en el programa 'Yo me quedo aquí' del medio público Castilla-La Mancha Media.

Por tanto, lleva los 10 últimos años viviendo en Castilla-La Mancha: "Ahora, la vida me ha dado un giro total, soy instructora de pilates y de clases dirigidas en Cuerva y en los pueblos de alrededor".

La decisión que la llevó a irse tan lejos de Barcelona fue por amor, pues ha confesado que en una de las ocasiones en las que viajó la capital toledana para visitar a una prima "conocí al que ahora es mi marido", con el que decidió mudarse a pesar de que, para ella, "el cambio es muy grande".

En una empresa

De esta forma, cuando se trasladó a vivir a Toledo Jennifer entró a trabajar en una empresa dedicada a la formación de pilates, en el departamento de 'marketing'.

Para entender el producto y poder ayudar al cliente necesitaba formarse. "Esa formación me llevó a hacer unas prácticas y me llevó a querer seguir con el pilates y, sin darme cuenta, de pronto, me llovió la oportunidad de dar clases de pilates", explica al mismo medio.

Mayor calidad de vida

Así, hoy recorre localidades como Pulgar, Layos, Noez y Totanés llevando el baile, el pilates y la gimnasia activa a personas mayores y pequeñas, evitando que tengan que desplazarse a la ciudad.

Madre de dos hijos, defiende que en los pueblos hay oportunidades reales y una comunidad que cuida de los suyos.

En este sentido, la barcelonesa está completamente satisfecha de la decisión que tomó por el actual estilo de vida en Cuerva. Y más, explica, teniendo dos hijos, pues "una de las cosas que más me gustan del pueblo es la calidad de vida con los niños. En la ciudad tardas para llegar a todos los sitios y no tienes vida social. Aquí, soy muy feliz, esto me encanta, me he hecho al pueblo como si viviera aquí de toda la vida".

"Las clases de Jenni me dan vida"

Además, todos los vecinos del pueblo están encantados con las clases de pilates de Jennifer, especialmente su público de entre 50 y 87 años, quienes han reconocido que "las clases de Jenni me dan vida, me hacen salir de mi casa, rejuvenecer, espabilar...".

Jennifer dando una de sus clases dirigidas a personas mayores en Cuerva (Toledo). / CMM

No obstante, a los señores mayores no solo les gustan las clases dirigidas, sino el hecho de que los ayuntamientos de estos pequeños pueblos hayan tomado la iniciativa de incluir espacios dedicados a la actividad física. "Si no los pueblos están muertos, con esto hacen salir a la gente", comenta uno de ellos.