Diez años de alta cocina con alma ampurdanesa: el viaje gastronómico del Restaurant Castell Perelada

El verano ampurdanés posee un magnetismo único donde la brisa de la Costa Brava se entrelaza con el sosiego del paisaje interior, creando el escenario perfecto para las grandes celebraciones alrededor de una mesa. Este año 2026 marca un hito de enorme relevancia para la alta gastronomía del Alt Empordà: el Restaurant Castell Perelada cumple 10 años de trayectoria. Para conmemorar esta década de evolución constante, la casa ha presentado ‘Origen i Evolució’, un menú degustación extraordinario diseñado para recuperar y rendir tributo a las creaciones más representativas concebidas en sus fogones entre 2016 y 2026. Se trata de una invitación abierta a recorrer la historia de una propuesta de cocina catalana contemporánea y cocina de autor en el Empordà, profundamente ligada a la memoria, el paisaje, el producto local y la técnica.

Un viaje plato a plato de 2016 a 2026

El menú degustación ‘Origen i Evolució’, disponible este verano en versión corta y extensa, sintetiza 10 años de creatividad culinaria identitaria. Cada pase lleva impreso el año de su creación, permitiendo al comensal entender la evolución de la casa. La experiencia empieza con la degustación de aceites, sales y panes elaborados en la casa y culmina con una selección de postres recuperados de diferentes momentos de la década, como la Sopa i sorbet de poma, alfàbrega, iogurt i wasabi (2017), la armonía de Albergínia, cacau, cafè i whisky (2019) y la propuesta Vi to Bar (2024).

Una degustación de platos única que recorre la trayectória del Restaurant Castell Perelada / Pau Kin Baldelou

Este recorrido retrospectivo continúa con platos de sus primeros años, con elaboraciones como la Tonyina curada i ametlles (2016) y el icónico Tiradito de vieires amb cansalada ibèrica (2018). El relato avanza hacia una etapa de consolidación y madurez técnica en la que sobresale el memorable Rigatoni farcit a la carbonara de corall i llamàntol a la brasa (2022), donde el confort de la pasta tradicional se eleva a cotas de alta cocina, para desembocar finalmente en la mirada más contemporánea de la casa. En esta fase actual brillan las últimas creaciones del chef Javi Martínez, entre las que destacan el Empedrat de gamba vermella (2025) y la contundencia del plato de caza Colomí, bolets i garrofa (2026).

El famoso carro de quesos de Toni Gerez y la alta hospitalidad de sala

La propuesta culinaria se completa en la sala con la dirección de Toni Gerez, referente nacional en la cultura de la hospitalidad, el maridaje y el servicio al comensal. El pilar más aclamado de la versión extensa del menú conmemorativo es el carro de quesos del Restaurant Castell Perelada.

Este templo rodante, considerado uno de los más importantes de Europa, cuenta con un catálogo rotatorio de más de 300 referencias de quesos artesanos y una selección de aproximadamente 75 piezas en exposición directa para ser explicadas y cortadas al momento frente al comensal.

El legado de Xavier Sagristà y el liderazgo del chef Javi Martínez

Para comprender la trascendencia del décimo aniversario del Restaurant Castell Perelada, es imprescindible recordar los orígenes del proyecto. En 2016, el restaurante inició su andadura bajo la dirección gastronómica de dos referentes de la cocina catalana: Xavier Sagristà y Toni Gerez. Ambos aportaron un bagaje técnico y conceptual de valor incalculable, forjado en casas místicas como El Bulli y consolidado en Mas Pau.

De izquierda a derecha, el chef Javi Martínez y el mâitre Toni Gerez. / Pau Kin Baldelou

Tras el fallecimiento de Xavier Sagristà en 2021, el liderazgo de los fogones fue asumido por el chef Javi Martínez, quien trabajó más de 15 años codo con codo junto a Sagristà. Martínez ha dado continuidad a una filosofía basada en la tradición, la creatividad, el dominio técnico y el respeto por el producto de proximidad. De este modo ha sabido mantener una mirada propia, fresca y sensible que sitúa al espacio en la élite gastronómica.

Producto de calidad en un entorno medieval único en el Alt Empordà

El compromiso con la cocina de temporada y de proximidad es una máxima en Perelada. Buena parte de las hortalizas, verduras y frutas del menú provienen directamente de su propio huerto ecológico, combinadas con ingredientes seleccionados de pequeños productores locales.

Un espacio especial donde disfrutar de un menú único / Pau Kin Baldelou

Esta propuesta culinaria se disfruta en un marco patrimonial incomparable al estar enmarcada en el Castell de Perelada, fechado del siglo XIV i rodeado de unos jardines centenarios. Durante las noches de verano, las cenas se sirven en la terraza exterior con vistas al lago. El espacio dispone además de comedores interiores y reservados exclusivos en los torreones del castillo, lo que lo convierte en un enclave idílico para quienes buscan una experiencia romántica en el Empordà.

Con una Estrella Michelin, renovada ininterrumpidamente desde 2017, y dos Soles Repsol (2024), el establecimiento celebra su aniversario no solo echando la vista atrás, sino reivindicando una década de aprendizaje, continuidad y evolución. Con este menú degustación, ‘Origen i Evolució’, transforma la historia del Castell de Peralada en una experiencia culinaria única, que permite probar el producto y la hospitalidad como los grandes protagonistas.

Cómo reservar la experiencia en el Restaurant Castell de Perelada: Web: https://www.castellperaladarestaurant.com/ Teléfono: +34 972 52 20 40 Correo: info@castellperaladarestaurant.com Horario de atención al público: de 9h a 20h.

Dónde encontrar el Castell de Perelada: