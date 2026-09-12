Según medios de EEUU
Lady Gaga da a luz a su primer hijo
Se desconocen hasta el momento detalles como su nombre, sexo o fecha de alumbramiento
La superestrella del pop Lady Gaga ha dado a luz a su primer hijo con su pareja Michael Polansky, según ha informado la prensa estadounidense.
La cantante de 40 años, conocida por éxitos como 'Bad Romance' y cuyo nombre verdadero es Stefani Germanotta, comenzó su relación con Polansky en 2020, y en 2024 se comprometió con él.
Los medios 'Page Six' y 'People' dieron la noticia del bebé, pero sin ofrecer detalles como su nombre, sexo o fecha de nacimiento. La artista, a la que sus fans llaman cariñosamente 'Madre Monstruo', había hablado en los últimos años de su deseo de tener un hijo.
En abril cerró su más reciente gira mundial, el 'Mayhem Ball', y su más reciente disco 'Mayhem' ganó a principios de año el premio Grammy a mejor álbum pop vocal.
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