Lady Gaga da a luz a su primer hijo

La superestrella del pop Lady Gaga ha dado a luz a su primer hijo con su pareja Michael Polansky, según ha informado la prensa estadounidense.

La cantante de 40 años, conocida por éxitos como 'Bad Romance' y cuyo nombre verdadero es Stefani Germanotta, comenzó su relación con Polansky en 2020, y en 2024 se comprometió con él.

Los medios 'Page Six' y 'People' dieron la noticia del bebé, pero sin ofrecer detalles como su nombre, sexo o fecha de nacimiento. La artista, a la que sus fans llaman cariñosamente 'Madre Monstruo', había hablado en los últimos años de su deseo de tener un hijo.

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En abril cerró su más reciente gira mundial, el 'Mayhem Ball', y su más reciente disco 'Mayhem' ganó a principios de año el premio Grammy a mejor álbum pop vocal.