Sandra Bestraten y Esteve Camps, Barcelonina y Barceloní de l'Any

Sandra Bestraten y Esteve Camps son los ganadores de la distinción Barcelonina y Barceloní de l’Any que EL PERIÓDICO les otorga coincidiendo con las fiestas de La Mercè. De este modo, se reconoce la trayectoria de Bestraten, nueva decana del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, y de Camps, Presidente Delegado de la Fundació Sagrada Família, y su contribución a lo largo de 2026 a definir, impulsar o mejorar el proyecto de la ciudad de Barcelona.

La distinción creada por EL PERIÓDICO llega este año a su tercera edición y premia la labor realizada en el ámbito cívico, económico, cultural, científico o social. En esta ocasión, el jurado ha premiado a Sandra Bestraten por encarnar, como decana de los arquitectos catalanes, a la profesión en un año marcado por la Capitalidad de la Arquitectura y el Congreso Mundial de Arquitectos, dos citas que han devuelto la disciplina a la conversación pública, en un momento en el que la vivienda es la principal preocupación de los catalanes. Esteve Camps, presidente delegado de la Fundación de la Junta Constructora de la Sagrada Família, ha vivido un año decididamente intenso con el estreno de la Torre de Jesús, coincidiendo con el centenario de la muerte de Gaudí y la visita del papa León XIV, que proyectó el templo barcelonés a una escala planetaria.

El Barceloní y la Barcelonina de l’Any vivió su primera edición en 2024, con el premio a Mateo Valero por su impulso decisivo al Barcelona Supercomputing Center, y quiere trasladar el espíritu del premio Català de l’Any. El año pasado los premiados fueron Sara Puig, presidenta de la Fundació Miró, y Ramon Agenjo, directivo de Damm. Bestraten y Camps han sido elegidos a propuesta del comité editorial de EL PERIÓDICO.

De Barcelona, para Barcelona

Las vidas de los dos Barcelonins de l’Any de este 2026 están intensamente ligadas a la arquitectura, que este año ha tenido un enorme protagonismo en la vida de la ciudad. Camps representa la culminación del proyecto arquitectónico de Gaudí: este año la Sagrada Família ha alcanzado la altura de 172,5 metros, que la ha llevado a ser la construcción más alta de Barcelona y la iglesia más alta del mundo. Camps, que lleva 15 años trabajando en el templo, ya participó en la organización de la visita del papa Benedicto XVI. Este año ha coronado su trayectoria profesional con la de León XIV.

Bestraten encarna el nuevo rostro de la arquitectura: más preocupada por solucionar los problemas de la vivienda que por firmar proyectos megalómanos, enfocada a la rehabilitación y a la sostenibilidad, es una mujer en un sector todavía altamente masculinizado que defiende menos burocracia, mejores condiciones laborables y un mayor compromiso y relevancia social de su profesión. Recuperar el prestigio del arquitecto y que éste ayude a resolver los problemas de la vivienda (su precio, escasez, cómo le afecta el clima o el envejecimiento de la población) es una de las misiones de la nueva decana del COAC.

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Ceremonia de entrega

La entrega del premio a los Barcelonins de l’Any tendrá lugar este miércoles, 16 de septiembre, en los jardines del Palau Robert, en el marco de una fiesta que reunirá a la sociedad civil y política de la capital catalana justo al inicio de la semana de las fiestas de la Mercè. El acto contará con destacados representantes de la sociedad de la economía, de la cultura y el deporte y los máximos responsables del grupo Prensa Ibérica, editor de EL PERIÓDICO.