Núria Moliner, arquitecta: "El lugar donde vives te puede dar dignidad o quitártela, hacerte feliz o entristecerte"

Núria Moliner (Barcelona, 1991) no es una arquitecta cualquiera. Cuando se graduó de la universidad, decidió que no se vería empujada por las inercias especulativas del sector ni se dedicaría a la construcción, sino que su trabajo consistiría en la divulgación arquitectónica, abogando por una disciplina más respetuosa con el medio ambiente y poniendo en el centro la calidad de vida de los ciudadanos. Por ello, dedica su tiempo a investigar sobre diseño y urbanismo y a transmitir los valores de una arquitectura con mirada social y sostenible.

En su trayectoria profesional, Moliner ha sido comisaria en múltiples exposiciones y congresos, como la Biennal de Pensament, el Model Festival d’Arquitectes de Barcelona o el ciclo Architecture Now. Es vocal del jurado que decidirá el proyecto ganador para crear el Liceu Mar y ha participado como ponente y asesora en actos como el Premio Mies van der Rohe o los Premios FAD. Asimismo, ha presentado y colaborado en programas como 'Escala Humana' de TVE, 'Punts de vista' de TVE Catalunya y 'Animals Arquitectes' y 'Entre quatre parets' de 3Cat, entre otros.

El año pasado, Moliner hizo su debut literario con 'Diez casas diez noches' (Ara Llibres, 2025), un libro en el que se adentra durante 24 horas en diferentes viviendas singulares del territorio catalán, como la Casa Mercaders, el Taller Sert y Miró, el Escorial 50 o la Casa Burés, relatando su historia y la sensación de vivir en ellas. Tomó la decisión de hospedarse en los espacios porque quería transmitir que la arquitectura no solo puede estudiarse: "Tienes que vivirla y pensar en qué te hace sentir. Por eso decidí que me convertiría en habitante durante lo que considero que es una unidad mínima de vida para experimentar la arquitectura desde lo más vivencial".

Pese a que la mayoría de los capítulos consisten en la descripción de los lugares y sus historias, Moliner también plasma sus críticas sobre realidades como la destrucción del medio ambiente para edificar, la especulación urbanística o la ampliación del aeropuerto. "Siempre he explicado la parte positiva de la arquitectura, pero para mí el libro era como un diario y sentí que era momento de ser transparente y dar mi opinión argumentada. Después de años de estudiar, hacer programas y entrevistar a gente del sector, sentía que tenía una fotografía completa de la situación", razona la arquitecta.

En 'Diez casas diez noches', la arquitecta y comunicadora Núria Moliner se adentra durante 24 horas en diferentes viviendas singulares del territorio catalán, relatando su historia y la sensación de vivir en ellas. / ANNA IZQUIERDO / CEDIDA

Las ciudades donde vivimos, un punto esencial

Como explica Moliner, el lugar en el que se vive condiciona la manera de relacionarse con el entorno porque la arquitectura es "la escenografía de nuestras vidas". "Muchas veces no somos conscientes de que todo lo que nos rodea nos interpela en muchos niveles. El lugar donde vives te puede dar dignidad o quitártela, hacerte feliz o entristecerte, y por eso tiene que haber condiciones óptimas y entornos agradables, tanto a nivel doméstico como en el espacio público", argumenta la comunicadora.

Para Moliner, las ciudades deben tener más vegetación y ser más "asalvajadas": "Eso reduciría la contaminación atmosférica y acústica, y la salud de las personas se vería beneficiada". Esta realidad, sumada al uso de materiales naturales y de kilómetro cero, reduciría el asfalto y el efecto isla de calor. El siguiente paso sería construir viviendas públicas y eficientes que redujeran la huella ecológica y el consumo energético: "Tenemos que ser más autosuficientes. Creo en la ciudad como artefacto para la supervivencia colectiva en un futuro, y no puede ser que tener una casa autosuficiente se vea como una utopía".

Para Núria Moliner, las ciudades deben tener más vegetación, usar materiales naturales y de kilómetro cero, reducir el asfalto, y construir viviendas públicas y eficientes que reduzcan el consumo energético. / ANNA IZQUIERDO / CEDIDA

Arquitectura más accesible

Moliner lleva años propugnando que la arquitectura tiene que ser más accesible para la ciudadanía que no tiene conocimientos sobre la disciplina, algo que la profesión ha planteado de manera errónea durante años: "No se había dado importancia a cómo nos dirigimos al público general, que es algo incomprensible porque ofreces un servicio a la sociedad y tienes que visibilizar que la arquitectura tiene objetivos muy loables y quiere mejorar la vida de la gente". En este sentido, Moliner asegura que utilizar un vocabulario más cercano no equivale a quitar profundidad ni desmerecer la disciplina.

A esta realidad se le suma la concepción que se acostumbra a tener de los arquitectos, que fomenta la idea de que la disciplina es demasiado compleja: "La figura arquetípica del arquitecto estrella, que parece una diva y una estrella del rock, provoca la sensación de que la disciplina no nos afecta a todos". Además, este cliché, asociado a construcciones de gran envergadura, fomenta una visión elitista: "La arquitectura de autor y de proyectos faraónicos que se entiende como objeto creado para la contemplación no es la arquitectura que nos acompaña en el día a día, que es la que considero más importante".

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Esta arquitecta lo tiene claro: la profesión debe dar respuesta a los retos climáticos y sociales de la actualidad y construir ciudades pensadas para las personas y no para la especulación. "No podemos seguir avanzando con esta aceleración desmedida que no contempla las consecuencias de nuestras acciones y nuestro consumismo. Sabemos a dónde nos lleva, y me parece delirante hacer ver que no existe y seguir como si no pasara nada", concluye Moliner.