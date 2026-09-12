Ron Wood, corazón ‘stone’ y memoria fibrosa del rock’n’roll en un memorable concierto en Barcelona, “mi segundo hogar”

Mientras la nave nodriza de los Rolling Stones sigue en cocheras, esperando indicaciones, Ron Wood ha sorprendido con la gira europea que le trajo este sábado a Razzmatazz, acogido por Cruïlla Concerts. Hay que hablar de un bolo con carácter histórico, el estreno en solitario en Barcelona de un ‘stone’ que es algo más que eso (y no es que sea poco), atendiendo a sus credenciales como integrante del Jeff Beck Group y los Faces, y a su discografía en solitario, con obras apreciadas por la afición.

Wood puede no tener madera de vocalista ‘frontman’, pero le sobra el carisma y es un excelente guitarrista, de punteos con alma, desinteresado por el exhibicionismo virtuoso. En Razzmatazz, empezó pilotando, con su sufrida garganta, nada menos que ‘It’s only rock’n’roll (but I like it)’, la canción-manifiesto que en 1974 fue su vía de acceso a los Stones, dejando las cosas claras. Voz arenosa, fino guitarrismo, actitud. El primer bloque, donde compartió el micro con la brillante corista, Chanel Haynes (fichada por los Stones en las últimas giras), trajo algunas bienvenidas reliquias: el funk granulado de ‘Hey negrita’, de los tiempos de 'Black and blue' (1976), y la mística liberadora de ‘Flying’, de los Faces.

Su espectro de influencias es más amplio de lo que puede parecer y se movió así del jamaicano rock steady de ‘Take it easy’ (‘cover’ del epé que lanzó el año pasado) al pop ‘sixties’ de The Shangri-Las, en el melodrama de ‘Remember (Walking in the sand’), y de ahí al blues ‘Baby what you want me to do’, de Jimmy Reed, donde desenfundó la armónica. En ese punto, entró en escena, para quedarse, la irlandesa Imelda May, fogoso contrapunto en las tareas vocales. Banda muy competente a sus espaldas, con sujetos que ostentan un currículo que no te lo acabas, como el batería Andy Newmark (Bowie, Floyd, Lennon...).

Concierto de Ronnie Wood en la Sala Razzmatazz / FERRAN SENDRA

Tal vez Ron Wood era ya un ‘stone’ antes de serlo formalmente (y por eso lo ficharon), como dieron a entender temas como esa balada tan sentida y rock’n’roll llamada ‘Mystifies me’, de su primer disco individual, ‘I’ve got my own album to do’ (1974). Podría haber incluido más material de esos trabajos, pero prefirió abrir espacios para el tributo a los altos referentes, como Ike & Tina Turner (el ‘spectoriano’ ‘River deep, mountain high’) o Aretha Franklin (‘Chain of fools’). Se agradeció más ese ‘Country honk’, que es la versión ‘roots’ de ‘Honky tonk woman’, donde se sumó una violinista y que fue coreada a placer por la concurrencia. Y las invectivas guitarreras que propinó en ‘Boogie disease’, y el solo de ‘Can’t you hear me knocking’, tema ‘stone’ del 71, es decir, de la etapa de Mick Taylor, al que Wood puso su impronta.

Pero él quiso que en el tramo final, donde se quedó solo en el crudo blues ‘Dust my broom’ (Robert Johnson), hubiera algunos trofeos de Faces, el grupo que en su día le unió a Rod Stewart (y a Ronnie Lane, Ian McLagan, etcétera). Memoria sentimental removida a gusto en ‘Ooh la la’ y en el rock’n’roll pendenciero de ‘Stay with me’, un tema que no es lo que parece: “Te pagaré un taxi de vuelta a casa y puedes ponerte mi mejor colonia, pero no estés por aquí cuando me levante por la mañana, cariño”, dice la letra. Así las gastaban los rockeros en 1971, aunque Wood tuvo el detalle de darle la vuelta a la canción y dejar que fueran ellas, Chanel e Imelda, quienes la cantaran.

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Tras dos horas de reloj, Wood se despedía de una ciudad en la que posee desde hace más de diez años un piso, en la Dreta de l’Eixample, y a la que se refirió, con gesto sentido, como “my second hometown” (mi segundo hogar).