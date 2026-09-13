Sandra Bestraten, la decana de los arquitectos catalanes ante la emergencia de la vivienda

Sandra Bestraten se convirtió en decana del Col·legi d’Arquiteces de Catalunya (COAC) el pasado 17 de junio, poco antes de que Barcelona acogiese el Congreso Mundial de Arquitectos y en un año marcado por la Capitalidad de la Arquitectura. Si a ello le sumamos los aniversarios de Antoni Gaudí e Ildefons Cerdà, no hay duda: pocas veces Barcelona había vivido un momento tan efervescente para una disciplina que ha vuelto a formar parte de la conversación pública. No solo porque miles de profesionales y ciudadanos se han volcado en las dos citas, sino porque la vivienda es hoy la principal preocupación de los catalanes. Y Bestraten, elegida por EL PERIÓDICO como Barcelonina de l’Any 2026, reclama que los arquitectos formen parte activa de la solución a una emergencia que afecta a todos.

Nacida en Barcelona en 1976 y graduada en la ETSAB-UPC, Bestraten inició su carrera lejos: con un proyecto en la Universidad Indígena de la Chiquitania, en Bolivia. Aquel trabajo, que en 2003 ganó el concurso de cooperación de las universidades politécnicas españolas, marcó su manera de entender el enorme poder de lo cercano y lo sostenible: construyó una universidad en un entorno rural, a 50 euros el metro cuadrado, usando materiales locales. Ha sido profesora en la ETSAB-UPC y la UIC, ha presidido la ONG Universidad sin Fronteras, ha formado parte de la Cátedra UNESCO de Sostenibilidad de la UPC y pilota, junto a su marido Emili Hormias, el despacho Bestraten Hormias Arquitectura.

La arquitecta Sandra Bestraten en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Con Hormias fueron pioneros a la hora de instalar su despacho en pleno Bellvitge (L'Hospitalet de Llobregat), donde hoy residen. Bestraten es una gran defensora de un barrio al que reivindica por su intenso asociacionismo, su rambla, su construcción en altura y sus enormes espacios públicos, obra de Perpiñà y Busquets (autor también, por cierto, de la sede del COAC). Su pasión por el barrio la ha llevado a firmar recientemente el libro ‘De la Zona Franca a la Marina. 100 anys d'habitatge social a Barcelona (1925-2025)’ y también ha editado un volumen sobre la emblemática sede del COAC, que desde 1962 acoge la obra más grande de Picasso al aire libre. En 2018 culminó la rehabilitación de Ca la Dona y fue elegida presidenta de la Demarcación de Barcelona del COAC, bajo la histórica decanía de Assumpció Puig, a la que acaba de tomar el relevo. Su mandato acabará en 2030.

La arquitecta Sandra Bestraten en su despacho en el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC), en Barcelona. / MANU MITRU / EPC

Los retos del COAC

En una profesión todavía muy masculinizada, la Barcelonina de l’Any reivindica la incorporación del talento femenino al mundo de la construcción (“las mujeres suelen ser más meticulosas y precisas”, afirma). También defiende el oficio de “arquitecto pequeño” alejado de los grandes egos. “Evidentemente que necesitamos a grandes arquitectos para hacer grandes obras, pero el 95% somos arquitectos que hacemos de todo, proyectos medios o pequeños que transforman mucho la vida de las personas”, explicaba hace unos meses en una conversación con la directora de EL PERIÓDICO, Gemma Martínez. Se refería a los que vigilan las grietas y las filtraciones, los que diseñan las plazas o un equipamiento, los que piensan en soluciones para minusválidos y los carritos de bebé. Los arquitectos son, venía a decir, los médicos de los edificios. La decana es una gran defensora del cuidado y la rehabilitación de los espacios donde vivimos y ha aprovechado este año en señalar como ejemplo visionario a la que considera la gran rehabilitación de Gaudí: la Casa Batlló.

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¿Cuáles son los retos de Bestraten al frente del COAC? Por un lado, dignificar una profesión donde su carácter efímero muchas veces dificulta que se aseguren los derechos laborales más básicos, no sólo para los arquitectos sino para todos los oficios que participan en una construcción: el abañil, el artesano, el paisajista o el biólogo. Eso está dificultando el relevo generacional. Menos burocracia, unos honorarios justos y asegurar la jubilación son algunas de sus prioridades. Y por otro, convertir el COAC en algo más que un colegio profesional y ampliar su mirada, más allá del ‘barcelocentrismo’ y del sector. Bestraten opina que el arquitecto tiene que volver a jugar un papel influyente la sociedad en un momento en el que tiene mucho que decir en materia de clima, vivienda, rehabilitación y nuevos modelos familiares. Hay que construir más vivienda y hacerla más sostenible y barata, densificar y adaptar nuestros hogares y ciudades a un clima que será cada vez cada vez más extremo y caluroso, ha explicado en más de una ocasión, siempre haciendo gala de un espíritu didáctico y abierto al diálogo, con quien sea necesario.