¿Qué series y nombres propios tienen todas las de ganar en los Emmy del próximo lunes? 

Y al fin, la noche más esperada por incluso los seriéfilos más serios (no, a nadie le amarga un poco de quiniela, competición y juego) está a punto de llegar. La 78ª edición de los premios Emmy se celebra el próximo lunes en el Peacock Theater de Los Ángeles, gala que, como de costumbre, podrá seguirse en la madrugada del lunes al martes (a partir de las 2.00 h.) en Movistar Plus. Recordamos qué series y nombres propios parten como favoritos por si alguien todavía no ha cerrado sus apuestas.

Categorías dramáticas

Solo un año después, 'The Pitt' parece claramente llamada a repetir como mejor serie dramática, más todavía teniendo en cuenta que no cuenta con una competidora más nominada, como pasó en 2025 con 'Separación'. El pasado 8 de julio recibía hasta 25 nominaciones, hasta trece de ellas actorales; el pasado fin de semana, en los antes llamados Emmys de las Artes Creativas (y ahora, solo Emmys) ya recogía estatuilla su actor invitado Ernest Harden Jr., el paciente recurrente Louie Cloverfield.

Que Noah Wyle va a ganar, de nuevo, como protagonista parece cantado, lo que lo convertiría en el primer actor dramático en obtener esa distinción dos años seguidos desde Bryan Cranston por Walter White en 2008 y 2009 (y, de hecho, también 2010). La también premiada el año pasado Katherine LaNasa es favorita en el apartado de secundarias, por delante de sus colegas Taylor Dearden, Fiona Dourif y Sepideh Moafi. En cuanto a los secundarios, uno de los mejor posicionados es Patrick Ball: la redención del Dr. Langdon, desde luego, merece premio.

Solo una serie podría impedir, quizá, que 'The Pitt' tenga más Emmys a mejor serie dramática que 'Urgencias'. Hablamos de 'Pluribus', sensación crítica y de audiencia el pasado otoño, ejercicio de ciencia ficción filosófica cuyo tono algo gélido quizá la distancie, todo sea dicho, del máximo galardón. Sería muy loable y factible, en cualquier caso, ver a Vince Gilligan recoger por fin un premio a la mejor dirección por una de sus creaciones. O a la enorme protagonista de la serie, Rhea Seehorn, recoger su primer Emmy, un logro que también merecen claramente Keri Russell ('La diplomática') y Carrie Coon ('La edad dorada'). Eso sí, Zendaya lleva dos de dos por su Rue de 'Euphoria'.

Categorías de comedia

A principios de temporada, nadie parecía poner en duda un barrido de 'Hacks' con su quinta y última temporada: segundo Emmy a mejor comedia, quinto Emmy para Jean Smart (a pesar de rondar Lisa Kudrow y su célebre Valerie Cherish de 'The comeback'), segundo para Hannah Einbinder, etcétera, etcétera, etcétera. Nada gusta más a Hollywood que las historias de Hollywood, como confirmó la comedia estrella del año pasado, 'The studio', triunfadora en 13 de las 23 categorías en que competía.

Y entonces llegó, casi en el último momento, el fenómeno del boca-oreja 'La maldición de Widow's Bay', quizás la serie revelación del año, raro caso de comedia de terror creativamente exitosa, en la que humor y tensión se apoyan y retroalimentan entre sí. La batalla parece tener una ganadora: la creación de Katie Dippold dominó la ceremonia del pasado fin de semana con ocho premios, entre ellos los de mejor casting y mejor actriz invitada (Betty Gilpin por su participación en el episodio de época dirigido por Ti West).

Todo apunta a que tendrá Emmy su protagonista, Matthew Rhys, lo que supondría una undécima nominación fallida para Steve Carell ('Rooster'). Y también la secundaria robaescenas Kate O'Flynn, ahora misma celebrada (y con rumores de nominación al Oscar) por su papel en 'Tender loving care', la que podría ser la última película dirigida por Mike Leigh. El eterno (brillante) secundario Stephen Root también podría beneficiarse del fenómeno y salir con premio, después de que se le escurriera de las manos en 2019, cuando fue nominado por su papel en 'Barry'. Rhys opta, además, al Emmy a protagonista de miniserie por el villano de 'La bestia en mí'; de llevárselo también, sería el primer actor con dos Emmy protagónicos el mismo año (y aún puede llegar al triplete como productor de 'Widow's Bay').

Miniseries y antologías

Fue una decisión polémica, pero igual HBO hizo bien al proponer a los tres obvios protagonistas de 'DTF St. Louis' en las categorías de secundarios: David Harbour y Linda Cardellini recogieron premio el pasado fin de semana, dos de los seis obtenidos ya por la serie, incluyendo dirección y guion. Jason Bateman se quedó sin Emmy, así es, pero aún le queda la opción de ganar como protagonista de 'Black rabbit'. Curiosamente, la mayor amenaza para el reinado de 'DTF' en miniseries es la discreta 'Love story', ganadora el fin de semana pasado del Emmy a mejor casting, distinción que ha vaticinado la vencedora a serie limitada nada menos que 18 de los últimos 20 años.

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Como protagonistas femeninas de miniserie destacan Sarah Snook ('Su peor pesadilla'), Claire Danes ('La bestia en mí') y Sally Field (por el 'telefilme' de Netflix ‘Criaturas luminosas’), todas ellas ya premiadas con el Emmy, la segunda y tercera en hasta tres ocasiones. Pero la favorita es Carey Mulligan, nominada por primera vez a estos premios (pero ya tres veces al Oscar) por su rol de esposa en crisis de Oscar Isaac en 'Bronca', aunque esta segunda temporada de la serie antológica no haya tenido, con toda lógica, el impacto cultural de la primera.