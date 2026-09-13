Javier Cercas y los "extremelanes" de La Gavilla

"Al acabar la guerra éramos más de 3000; hoy son unos 500. El resto hemos invadido el mundo y esa es la realidad de Extremadura, el hecho fundacional de su historia reciente, la masiva emigración que la vació", dejó dicho Javier Cercas a su paso, dónde si no, por el Vaticano, una de las muchas metas volantes por las que el más extremeño de los catalanes y el más catalán de los extremeños ha pasado desde que 'Soldados de Salamina' le abrió las puertas del mundo hace 25 años. "Yo soy un ‘extremelán’ / mis dos hijos, ‘catameños’ / si ayer del sur hoy norteños / para ganar pez y pan", que escribe el profesor y poeta Wenceslao Mohedas Ramos en 'Yo soy un extremelán', poema quizá no fundacional pero sí representativo de lo que fue La Gavilla, asociación de poetas extremeños en Catalunya de fugaz existencia a mediados de los años 90.

Hablaba Cercas de Ibahernando, el pueblo cacereño en el que nació en 1962 y que siempre le ha acompañado donde quiera que fuera. "Cuando vuelvo a casa, desde París, de Londres, de Nueva York, mi madre no me pregunta por el Brexit. La pregunta que me hace siempre indefectiblemente es: '¿Qué, Javi, a quién has visto de Ibahernando?'. La pregunta es totalmente pertinente. Es muy difícil viajar por el mundo, por remoto que sea, y no encontrarte con un viveño", recordaba hace años.

Con solo 4 años, Cercas dejó su pueblo natal y, como tantos otros, se instaló en Girona, donde se convertiría en profesor de literatura española primero y novelista de éxito después. "Pasar de ser el nieto de tía Francisca a un lugar donde nadie te conocía… La emigración es una cosa muy dura. Y eso es Extremadura", explicó Cercas a su paso por la FIL. El desarraigo, sin embargo, fue la clave. Se lo dijo también su madre, hace mucho tiempo: "Javier, no serías el escritor que has sido si no nos hubiéramos ido de Ibahernando".

De su pueblo salió, sin ir más lejos, la idea inicial de 'El monarca de las sombras', con su tío abuelo Manuel Mena, falangista y alférez del ejército sublevado "que peleó por una causa injusta y murió en el lado equivocado" en la batalla del Ebro. "Mi tío abuelo no murió por la patria, sino por una panda de hijos de puta que envenenaba cerebros", dijo el autor cuando apareció la novela.

Si esto fuera un festival, Cercas, ya ven, sería el cabeza de cartel, pero la diáspora extremeña que echó raíces en Catalunya se explica también a través del Aula Literaria Luis Chamizo, la Asociación Cultural Poética Luz de Luna de L’Hospitalet de Llobregat, la Asociación poética Sendero del poeta y, sobre todo, La Gavilla, asociación que llegó a reunir a una veintena de poetas extremeños afincados en Catalunya.

Entre sus miembros más destacados, la pacense Felisa Paz Pablos, fundadora a su vez del Grupo de Poetas de Sabadell Pensamiento Poético, y el cacereño Wenceslao Mohedas Ramos, activista cultural vinculado al Hogar Extremeño y con varios poemarios publicados en los años noventa. El objetivo de La Gavilla, que se mantuvo en activo un par de años, no era otro que aunar inquietudes literarias y poéticas de gente emigrante e itinerar por buena parte de Catalunya.

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El caso de Mohedas es especialmente significativo, ya que uno de sus primeros contactos con Catalunya se produjo en Salamanca, cuando se apuntó a un curso de catalán mientras estudiaba en la universidad. Luego vendría el traslado a Santa Coloma de Gramenet, las clases en el colegio Montessori de L’Hospitalet de Llobregat, los sonetos y las quintillas sobre la "extremeñidad" y su condición de Hijo Ilustre de Jaraicejo, pueblo en el que nació en 1946.