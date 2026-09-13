Última hora del tráfico y transporte público en Catalunya, en directo: última hora de la operación retorno

EL PERIÓDICO refuerza su apuesta por la información de servicio con este directo sobre la movilidad en Barcelona y el conjunto de Catalunya, en el que ofrecemos las principales incidencias de tráfico y seguimos en tiempo real el estado de Rodalies y del transporte público. El directo recoge las retenciones y afectaciones en las principales carreteras y accesos a la capital catalana, así como cualquier incidencia que pueda condicionar los desplazamientos.

La información se actualizará a lo largo de la jornada para seguir la evolución de la operación salida y el retorno de la Diada, con especial atención a las principales vías de Catalunya y a la red de transporte público. También recogeremos las afectaciones a la movilidad provocadas por los actos y manifestaciones del día de hoy.

Noticias relacionadas

Sigue aquí la última hora de la circulación, las retenciones y las incidencias de movilidad.

Finalizan las obras de los enlaces de Sant Boi en la nueva B-25 y la incorporación a la C-32 en sentido Castelldefels El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha finalizado los enlaces de Sant Boi norte, Sant Boi-Cornellà y el tronco de la B-25 del Baix Llobregat hacia la C-32 en sentido Castelldefels. Las obras forman parte de la prolongación de la B-25 entre la C-32 y la A-2, que cuentan con un presupuesto de 65,8 millones de euros. El 30 de abril se abrieron en los vehículos 1,95 kilómetros del tronco de la autovía y otros 11,9 nuevos viales el 21 de mayo. Ahora, quedan pendientes de finalizar los trabajos de dos aparcamientos en Sant Boi, el carril bici y la integración ambiental completa en el entorno del enlace de Sant Boi norte, así como el acceso a la B-25 en sentido sur desde la C-31 en dirección a El Prat y la ronda de Ponent, también en El Prat de Llobregat.

Tres víctimas mortales El Servei Català de Trànsit hace un llamamiento a la prudencia tras registrar tres víctimas mortales en carretera en lo que llevamos de fin de semana largo por la Diada.

Restablecido el tráfico en Via Laietana El ayuntamiento de Barcelona anuncia que queda restablecido el tráfico en Via Laietana tras las manifestaciones por la Diada de Catalunya.

Accidente Se ha cortado la C-60 en Argentona en sentido AP-7 por un accidente en la carretera.

Un motorista de 28 años muere en un choque frontal con un turismo en la C-59 en Caldes de Montbui Un motorista de 28 años ha muerto en un accidente de tráfico en la C-59 en Caldes de Montbui (Vallès Oriental), según ha informado el Servei Català de Trànsit. Los Mossos d’Esquadra han recibido el aviso hacia la una y tres cuartos del mediodía. Por causas que se están investigando, un turismo y una motocicleta han chocado frontalmente y, como consecuencia del impacto, el conductor de la moto ha perdido la vida, un vecino de Palau-solità i Plegamans. A raíz del siniestro, se han movilizado seis patrullas de los Mossos y tres unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Desde principios de año, 93 personas han perdido la vida en accidentes en las carreteras catalanas, según los datos provisionales del Servei Català de Trànsit. 37 de estas víctimas mortales circulaban en motocicleta. También han muerto en siniestros en la carretera 9 peatones, 6 ciclistas, 4 conductores de tractor y 1 de patinete.

La Diada deja tres víctimas mortales en las carreteras tras una operación salida con más de 541.000 desplazamientos La operación salida del puente de la Diada, que ha movilizado más de 541.000 vehículos desde el área metropolitana de Barcelona, deja de momento un balance provisional de tres víctimas mortales en las carreteras catalanas. Los fallecidos son dos motoristas y una mujer de 27 años que viajaba en un turismo, según los datos facilitados por el Servei Català de Trànsit (SCT). Ante este balance, Trànsit ha realizado un llamamiento a mantener la "máxima prudencia" al volante y a extremar las medidas de seguridad durante los desplazamientos, sobre todo entre el colectivo motorista, que concentra dos de las tres víctimas registradas durante el puente. El último accidente mortal se ha producido en la C-59, a la altura de Caldes de Montbui (Vallès Oriental). Los Mossos d’Esquadra han recibido el aviso hacia las 13.45 horas después de que, por causas que todavía se investigan, un turismo y una motocicleta chocaran frontalmente. Ampliación en este artículo.

Rodalies refuerza hoy el servicio por la Diada Renfe ha programado para este viernes 11 de septiembre un refuerzo especial de Rodalies con 25.000 plazas adicionales en las líneas R1, R2, R4, R11 y R16, coincidiendo con la Diada. En Barcelona se incorporan 22.000 plazas extra, principalmente entre las 15.30 y las 21.00 horas, para facilitar los desplazamientos hacia los actos de la Diada. También habrá servicios especiales en la R1, R2, R4, R11 y R16. El dispositivo de refuerzo está previsto únicamente durante la jornada de hoy.

¿Cuándo será la operación retorno? La operación especial de tráfico continuará durante todo el fin de semana y tendrá su principal momento de vuelta el domingo 13 de septiembre. Trànsit prevé unos 260.000 vehículos de regreso al área metropolitana de Barcelona entre las 12.00 y las 24.00 horas. La franja más complicada se espera entre las 17.00 y las 22.00 horas, cuando se concentrará buena parte de los desplazamientos de vuelta desde la costa y las zonas de montaña.

541.000 vehículos han salido de Barcelona Unos 541.000 vehículos han salido del área metropolitana de Barcelona entre las 12.00 horas de ayer y las 15.00 horas de hoy, según los datos de Trànsit. La cifra supone el 98,4% de los 550.000 desplazamientos previstos para la operación salida de la Diada.