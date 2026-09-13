Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Diada en ExtremaduraAmnistíaCae consumo alcoholMikel LandaAccidente TorrellesSorteo LoteríaCrimen ManresaCeutaDetenidos DiadaCaso AndicTráfico Barcelona
instagramlinkedin

En Directo

Movilidad

Última hora del tráfico y transporte público en Catalunya, en directo: última hora de la operación retorno

Sigue en directo las principales incidencias en las carreteras en la operación retorno del puente de la Diada

Operación salida de coches en la AP-7, en Martorell.

Operación salida de coches en la AP-7, en Martorell. / MANU MITRU / EPC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Gisela Macedo

Gisela Macedo

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

EL PERIÓDICO refuerza su apuesta por la información de servicio con este directo sobre la movilidad en Barcelona y el conjunto de Catalunya, en el que ofrecemos las principales incidencias de tráfico y seguimos en tiempo real el estado de Rodalies y del transporte público. El directo recoge las retenciones y afectaciones en las principales carreteras y accesos a la capital catalana, así como cualquier incidencia que pueda condicionar los desplazamientos.

La información se actualizará a lo largo de la jornada para seguir la evolución de la operación salida y el retorno de la Diada, con especial atención a las principales vías de Catalunya y a la red de transporte público. También recogeremos las afectaciones a la movilidad provocadas por los actos y manifestaciones del día de hoy.

Noticias relacionadas

Sigue aquí la última hora de la circulación, las retenciones y las incidencias de movilidad.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Albiol expropia el monasterio de Sant Jeroni de la Murtra para convertirlo en un museo sobre el descubrimiento de América
  2. Los propietarios de los centros comerciales Illa Diagonal y Màgic Badalona compran un solar para usos hoteleros en Montgat
  3. Un incendio en Montjuïc provoca una gran columna de humo visible desde distintos puntos de Barcelona
  4. Una veintena de estudiantes gitanos empezarán este año una carrera universitaria en Catalunya
  5. Las líneas 1 y 3 del metro de Barcelona sufren incidencias y las rondas colapsan por las lluvias
  6. Los Mossos d'Esquadra recuperan 32 móviles robados en la Fiesta Mayor de Viladecans y detienen a tres personas
  7. El presidente de Saba propone recuperar los peajes en España con un sistema que cobraría según el vehículo y los kilómetros
  8. Última hora del tráfico y transporte público en Catalunya, en directo: retrasos en Rodalies y la alta velocidad Madrid-Barcelona

Última hora del tráfico y transporte público en Catalunya, en directo: última hora de la operación retorno

Sant Ildefons, Bellvitge o Casablanca: los barrios del área de Barcelona 'construidos' por extremeños durante décadas

Esteve Camps, el 'guardián' de la Sagrada Família de Barcelona que recabó donativos de niño para su construcción

Esteve Camps, el 'guardián' de la Sagrada Família de Barcelona que recabó donativos de niño para su construcción

La escapada perfecta a 30 minutos de Viladecans: un pueblo rodeado de naturaleza

Una discusión entre dos conductores acaba con un apuñalamiento en Barcelona

Una discusión entre dos conductores acaba con un apuñalamiento en Barcelona

La Diada en Extremadura: "Mis hijos se sienten catalanes, pero también un poco extremeños"

La Diada en Extremadura: "Mis hijos se sienten catalanes, pero también un poco extremeños"

EL PERIÓDICO estrena 'El cas de l'Avi Pistoler': cómo un jubilado pacífico se convirtió en atracador de bancos

Bar Oliva y sus migas, una embajada gastronómica extremeña en Sant Andreu

Bar Oliva y sus migas, una embajada gastronómica extremeña en Sant Andreu