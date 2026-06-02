El Museo de Historia de Barcelona inaugura la exposición “Vendrán las mujeres. 150 años de luchas en las calles de Barcelona”. La muestra, comisariada por Mita Casacuberta, Ingrid Guardiola y Anna Maria Iglesia, realiza un recorrido feminista por la historia reciente de Barcelona a través de la mirada de aquellas escritoras, artistas y activistas que han vivido en ella. Pone el acento en qué ocurre cuando las mujeres salen a las calles —al espacio público y a los espacios sociales— para reivindicar sus derechos y los de todos, o cuando recogen ese testimonio desde la literatura y las obras artísticas.

Inauguración del nuevo local del Lyceum Club de Barcelona, 1933. / Arxiu Fotogràfic de Barcelona / Carlos Pérez de Rozas

Desde las anarquistas y obreristas de finales del siglo XIX, pasando por los feminismos de principios del siglo XX y las segundas olas de los años setenta, hasta los movimientos contemporáneos, el recorrido muestra cómo las mujeres han impulsado transformaciones socioculturales decisivas a lo largo de un siglo y medio y cómo la literatura y la cultura han sido herramientas centrales de emancipación, resistencia y transformación política en este periodo.

Carrer de l'Arc del Teatre, 41, 1934. / Arxiu Fotogràfic de Barcelona / Margaret Michaelis

El relato se articula a partir de cuatro momentos históricos, con atención a los episodios clave y las protagonistas literarias de cada etapa: “Siglo XIX: construyendo la ciudad moderna”, “República, guerra y exilio”, “Posguerra y transición” y “Nuestro siglo”. Un siglo y medio de una Barcelona, a veces idealizada y a veces inclemente, intensamente vivida y representada por escritoras y artistas que nos invitan a dialogar con nuestro pasado y a reconocer en él reivindicaciones impulsadas por mujeres y todavía vigentes hoy en día, como la vivienda, la precariedad y las subsistencias, el derecho sobre el propio cuerpo o las luchas políticas.

Carrer de Sant Rafael, 1934. / Arxiu Fotogràfic de Barcelona / Margaret Michaelis

La exposición da voz a más de ochenta mujeres —muchas de ellas escritoras— de diferentes épocas que han contribuido con su obra y sus voces a la redefinición de la ciudad y de la sociedad, ocupando las calles y el espacio público, o usando la creación para mostrar todos estos momentos, sin los cuales la ciudad perdería su memoria y, por tanto, su identidad. Vamos desde Teresa Claramunt y Ángeles López de Ayala, pasando por Rosa Maria Arquimbau o Gretel Amman, hasta llegar a Maria Sevilla o Stéfanie Kremser, junto a estudiosas como Isabel Segura, Mary Nash, Neus Real, Conxa Llinàs, Nora Catelli, Meri Torres o Dolors Marín, entre muchas otras. También reúne pinceladas fotográficas de Margaret Michaelis Sachs, Milagros Caturla, Pilar Aymerich o Blanca Viñas, obras artísticas de Marga Ximenez, Eulàlia Grau, Mari Chordà, Isabel Banal o Mireia Sallarès y piezas cinematográficas de Ester Xargay, Georgina Cisquella, Helena Lumbreras o Carolina Astudillo, entre otras.

Manifestación popular con motivo de la proclamación del nuevo régimen (II República), 15 abril 1931. / Arxiu Fotogràfic de Barcelona / Margaret Michaelis

Documentos, fotografías, revistas, obras y testimonios conectan creación y reivindicación en un relato plural y vivo que recupera la memoria de figuras y trayectorias clave de la historia de Barcelona, a menudo olvidadas o invisibilizadas por el relato dominante, de sesgo masculino y patriarcal.

Mujeres conocidas y desconocidas, mujeres que lideraban la integración de la mujer en la esfera pública y la cultura; mujeres que velaban por ampliar los derechos —también sobre sus cuerpos—; mujeres que no querían enviar a sus hijos a la guerra y que querían poder darles de comer; mujeres que escribían historias de mujeres y otras que daban testimonio de las transformaciones de una ciudad en tensión y, por eso mismo, siempre cambiante, siempre monstruosa. Mujeres que reivindicaban la organización colectiva, la escuela laica, la participación de la mujer en la política, el catalán en la escuela y en la vida en común; mujeres que contribuían a redes de solidaridad en tiempos de crisis —la de la autonomía femenina, la de la vivienda, la de las subsistencias, pero también la de la guerra—.

Manifestación feminista del 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres. / Vilaweb

La exposición fue producida originalmente para la participación de Barcelona como ciudad invitada de honor en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Se exhibió en 2025 en el Museo Cabañas, México, y ahora se ha adaptado y ampliado para que la pueda disfrutar la ciudadanía barcelonesa. Se podrá visitar desde el 3 de junio hasta el 13 de septiembre en el Museo de Historia de Barcelona, en la plaza del Rei.

En paralelo a la exposición, durante las tardes de verano, el Museo ha programado una serie de itinerarios literarios e históricos por las calles del centro que tienen a las mujeres como protagonistas. Y, en julio, organiza una mesa-diálogo sobre turismo con Stéfanie Kremser, Anna Pacheco y Llucia Ramis y un vermut literario con las comisarias y Dolors Marín, que acaba de publicar Dones de foc.