GRAN VIA 2 convierte el centro comercial en un salón recreativo de los años 80

A partir de este 20 de febrero, el centro comercial GRAN VIA 2 invita a sus clientes a sumergirse en un universo ochentero con 'Arcade Retro', un evento que combina las máquinas arcade icónicas de la época con una decoración retro. Es una experiencia diseñada para un público de todas las edades −especialmente para los amantes de los videojuegos clásicos− que durará hasta el próximo 28 de febrero.

Ubicado en la planta baja del centro comercial, los visitantes pueden disfrutar de las actividades durante el horario de apertura de GRAN VIA 2, de 9.30 horas a 21.00 horas. Entre las más destacadas se encuentran las máquinas arcade clásicas, como Pac-Man u OutRun, así como recreativas inspiradas en universos icónicos de la cultura popular como Stranger Things o las Tortugas Ninja. La combinación de máquinas arcade permitirá revivir la magia de este universo tan especial a los más nostálgicos y descubrir juegos legendarios a las nuevas generaciones. Todo ello, de forma totalmente gratuita.

Máquinas recreativas de 'Arcade Retro' de GRAN VIA 2 / GRAN VIA 2

Compartir la experiencia en redes

El evento 'Arcade Retro' se complementa con otras propuestas, como un photocall de estética retro, decorado con elementos icónicos de los años 80, como son los neones, los cubos de Rubik o el comecocos. Este espacio está pensado para que los visitantes puedan realizarse fotos conjuntas, originales y divertidas, con el objetivo de compartirlas en redes sociales.

La propuesta de GRAN VIA 2 pretende reafirmar la apuesta del centro comercial por el ocio experiencial más allá de la compra, organizando eventos que promuevan la afluencia de público, lo que ayuda a las ventas e ingresos de los establecimientos. La iniciativa está dirigida a todos aquellos que tengan ganas de jugar y disfrutar de una experiencia muy especial y diferente, basada en la nostalgia de los años 80 y la modernidad de la actualidad.