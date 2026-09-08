El regreso de Ramon Pellicer, 'La travessa VIP' y el adiós de Marc Ribas, las novedades de la temporada de 3Cat

Con la llegada de septiembre no solo se reinicia el curso escolar, sino también el televisivo. Es lo que ha hecho 3Cat, que cuenta con unas cuantas novedades en TV3. Las principales, el regreso de Ramon Pellicer después de dejar los 'TN' y haberse hecho cargo de 'La Marató', el adiós de Marc Ribas a 'Joc de cartes' y el estreno de series como 'Gènesi' e 'In vitro', además del 'reality' de aventura 'La travessa VIP' en la plataforma de la cadena catalana.

Pellicer, que se despidió de los 'Telenotícies' en septiembre de 2025 tras 23 años ligado a los servicios informativos, volverá el próximo domingo 27 de septiembre (después del Piromusical de la Mercè) a la cadena catalana con un nuevo programa, 'Vèrtex'. En él, el veterano periodista contrastará los grandes temas sociales y políticos de la semana desde diferentes puntos de vista, con "rigor y espíritu crítico".

En entretenimiento, Arnau París cogerá el relevo de Marc Ribas en 'Joc de cartes', aunque el chef que ha estado al frente del concurso durante nueve años y medio todavía aparecerá en cinco capítulos de la temporada que se estrenará este otoño, tras la habitual edición veraniega.

El chef catalán Arnau París. / EL PERIÓDICO

'La travessa VIP'

Otras de las bazas de la temporada del 3Cat serán 'La travessa VIP', el 'reality' de aventura presentado por Laura Escanes, con 16 concursantes famosos del 'star system' catalán (Miki Núñez, Raquel Sans, Jair Domínguez...), y la segunda temporada del 'dating show' 'La gran cita', de nuevo con Dulceida como Celestina. Además Jordi Cubino, mítico 'coach' de 'Eufòria', estará al frente de 'El doble'.

Uno de los grandes estrenos llegará el próximo 21 de septiembre: la serie 'Gènesi', centrada en la revolución gastronómica de Ferran Adrià con El Bulli. Protagonizada por Miquel Fernández, Carlos Cuevas, Ivan Massagué y Mónica López, está dirigida por un cineasta que conoce bien a Adrià, David Pujol, ya que estuvo detrás de la serie documental 'El Bulli. Història d'un somni'.

Carlos Cuevas y Miquel Fernández, en ‘Gènesi’. / 3CAT

No será la única novedades de ficción en TV3. También desembarcarán próximamente 'In vitro', una comedia dramática que rompe el tabú de la reproducción asistida y que cuenta en su reparto con David Verdaguer, Bruna Cusí, Diana Gómez, Alain Hernández y María Pujalte; 'LIA', una serie sobre ciencia con mirada femenina protagonizada por Emma Vilarasau, Cristina Colom, Clara Sans, Mireia Vilapuig y Laura Vinyals; y volverá 'Cites Barcelona'.

'Col·lapse' y 'Polònia'

Las noches del sábado seguirán con Jordi González y 'Col·lapse', mientras que en reportajes y documentales llegarán los estrenos de 'La supervivent', 'Per què no vas fer res?' y 'Rodoreda', entre otras apuestas por el periodismo de investigación y en profundidad.

Continuarán clásicos como 'Polònia', con su 21ª temporada, 'El foraster' (que llega a su décima edición), y habrá nuevos capítulos de 'Entre quatre parets', 'Crims' y 'La turra' renovada. 3Cat también se ha hecho con los derechos de la Champions femenina.

Los protagonistas de la serie 'In vitro' / Lucia Faraig

Dentro del género cultural, destaca la renovación de 'Nervi', ahora con Clara Molins como nueva presentadora, y el estreno de 'Diari d’un/a actor/actriu' y 'Emocionari il·lustrat'.

El fichaje de Carles Tamayo

Habrá un relanzamiento del Super 3, con la cuarta temporada de 'Fuet' y 'Fang!' y nuevas apuestas como 'Fes-te la festa', con Lildami. En anime, destaca el estreno de 'Capità Tsubasa. Campions'.

El gran fichaje de EVA, el canal de 3Cat enfocado en las redes sociales y el público juvenil, será el creador de contenido Carles Tamayo (ganador del Ondas por 'Cómo cazar a un monstruo'), que se pondrá al frente de 'Increïble, però fals', un programa para fomentar el pensamiento crítico ante la información que circula por las redes sociales.

Paralelamente, este otoño se reforzará la estrategia digital de 3Cat con la apertura de canales temáticos en Youtube para adaptarse a los hábitos de consumo audiovisual actual. Destacan temáticas como humor, entretenimiento y cocina, entre otras.