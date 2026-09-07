La película sobre los atentados de las Ramblas, la más vista en Catalunya y España

La película 'Cronos' sobre los atentados del 17-A cometidos en Barcelona y Cambrils en 2017 ha tenido un estreno muy positivo. Se trata del mejor estreno de la semana en España y la película más vista en Cataluña, además de la película en catalán mas vista en Cataluña de la historia en su primer fin de semana. Según estimaciones de la productora, el filme protagonizado por Enric Auquer, que interpreta a un mosso d'esquadra, ha reunido a 65.000 espectadores, lo que supone una recaudación de casi medio millón de euros, 495.000 euros.

'Cronos' es un thriller dramático basado en hechos reales sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils. La película no se centra tanto en los terroristas, sino en lo que ocurrió después del atentado: la enorme operación policial para localizar a los responsables. Sigue aproximadamente las 124 horas de caos, tensión y búsqueda hasta que es localizado el último terrorista huido. Enric Auquer interpreta a Jaume, un responsable del equipo de reacción de los Mossos d'Esquadra, inspirado en el inspector Jordi Rodón, que estuvo al frente del centro de mando durante aquellas horas.

Se trató de una secuencia de hechos diabólica: la deflagración, el 16 de agosto, en una casa de Alcanar donde se estaba fabricando el explosivo conocido como 'la madre de Satán', aunque el motivo del estallido y su relación con el 17A se establecerían después; el atropello masivo de la tarde del 17A en la Rambla; el atentado de Cambrils en la madrugada del 18, y la muerte por disparos de dos mossos de Younes Abouyaaqoub, el conductor de la furgoneta asesina, en el Alt Penedès, el 21 de agosto. Dieciséis personas que pasaban por ahí murieron como consecuencia del atentado de la Rambla, una fue asesinada por Younes en su fuga y otra falleció tras ser apuñalada en Cambrils. Dos yihadistas perecieron en la explosión de Alcanar, cinco fueron abatidos en Cambrils y, finalmente, Younes entre viñedos.

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Dirigida por Fernando González Molina, 'Cronos', nombre del dispositivo antiterrorista activado por los Mossos, también esboza las tensiones políticas entre Generalitat y Gobierno central, focalizadas en el papel de Diana Gómez, inspirado en Patrícia Plaja, jefa de Comunicación de los Mossos, y el trauma en Ripoll, a través de la sargento interpretada por Mónica López.