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En octubre

3Cat recupera el humor deportivo de 'Crackòvia' nueve años después

El famoso programa de TV3 se emitirá ahora en la plataforma de la cadena catalana

El regreso de Ramon Pellicer, 'La travessa VIP' y el adiós de Marc Ribas, las novedades de la temporada de 3Cat

Imagen de la anterior etapa de 'Crackòvia'

Imagen de la anterior etapa de 'Crackòvia' / TV3

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Marisa de Dios

Marisa de Dios

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TV3 recuperará esta temporada uno de sus referentes humorísticos de los últimos años: 'Crackòvia'. El programa que sacaba punta de la actualidad deportiva, sobre todo futbolística, volverá a la tele catalana el próximo octubre a través de su plataforma, 3Cat.

Así lo ha anunciado Sigfrid Gras, director de TV3, durante la presentación de las nuevas apuestas de la cadena para la temporada 2026-27, donde también destacan el regreso de Ramon Pellicer con un programa de actualidad social y política, el estreno de 'La travessa VIP' y el adiós de Marc Ribas a 'Joc de cartes', que cederá el testigo a Arnau París.

Nueve años en antena

'Crackòvia' se estrenó en septiembre de 2008 como una especie de hermano pequeño de 'Polònia', el veterano 'show' de sátira política. Estuvo en antena nueve años, desde 2008 a 2017, y lanzó parodias y 'sketches' de los clones de los futbolistas y entrenadores más famosos de aquella época, desde Pep Guardiola y José Mourinho a Leo Messi y Sergio Ramos, así como de conocidos periodistas deportivos.

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A partir de este mes de octubre, 3Cat recuperará su humor "con el mismo espíritu que convirtió el programa en un fenómeno televisivo en plena época dorada del Barça", explican. El 'show' volverá a trufarse de 'sketches', imitaciones, personajes reconocibles y de una mirada cómica sobre todo lo que pasa dentro y fuera del terreno de juego.

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