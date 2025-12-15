4 propuestas familiares para vivir la magia de la Navidad, sin ir más lejos

Si buscas planes para compartir con los más pequeños estas fiestas, las comarcas de Barcelona ofrecen alternativas para todos los gustos: cultura, aire libre, patrimonio y actividades navideñas que llenan calles y pueblos. Repasamos algunas de las mejores propuestas para que cada familia encuentre su escapada perfecta.

Museo Molino Papelero de Capellades / Albert Miró - Diputació de Barcelona

Parques infantiles y pistas de hielo En las comarcas de Barcelona son muchos los pueblos y ciudades que organizan ferias de Navidad para los más pequeños con actividades lúdicas y educativas. En Sant Cugat puedes pasear por el centro de la ciudad, todo iluminado, en un trenecito que sale justo desde delante del Monasterio. Los 'tions' son los protagonistas de una ruta para descubrir el entorno natural de Santa Margarida i els Monjos , y en Mura todo el pueblo está lleno de 'tions' muy originales. Y en Manlleu, Badanadal es una gran pista de hielo al aire libre, un mercado muy original y ofrece una gran variedad de actividades para toda la familia.

Parque Cultural de la Montaña de Sal de Cardona / Cardona Turisme

Las tradiciones más ancestrales En las comarcas de Barcelona todavía se celebran tradiciones atávicas que han pervivido en el tiempo y que son una excusa perfecta para conocer en familia nuestra historia. La celebración de rituales de fuego durante el solsticio de invierno está presente en muchas culturas. Son ejemplo de ello la Bajada de 'teies' de Gurb, en la que toda la población sube a buscar el fuego a lo alto de una colina y lo llevan hasta el centro del pueblo; o la Fiesta de la Fia-Faia que se celebra en Bagà y en Sant Julià de Cerdanyola durante la Nochebuena, y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Fiesta de la Fia-Faia de Bagà y de Sant Julià de Cerdanyola / Oriol Llauradó – ACT

Pueblos con encanto Y si estás pensando en acabar el año desconectando de todo… ahora es el momento de planificar la escapada para visitar alguno de los pueblos con más encanto de las comarcas de Barcelona. En Osona, Rupit es un municipio muy bonito, declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional. Viajar al pasado es uno de los grandes placeres que ofrece un paseo por el núcleo medieval de Mura. Y en Gósol , en el Parque Natural del Cadí-Moixeró, si te gusta caminar, hay muchos itinerarios que seguro te interesarán, como la ruta circular Pedraforca 360°.

