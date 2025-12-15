4 propuestas familiares para vivir la magia de la Navidad, sin ir más lejos
Las buenas tradiciones no se deben perder y, por Navidad, es tradicional disfrutar con los más pequeños de la casa de propuestas lúdicas y educativas
Si buscas planes para compartir con los más pequeños estas fiestas, las comarcas de Barcelona ofrecen alternativas para todos los gustos: cultura, aire libre, patrimonio y actividades navideñas que llenan calles y pueblos. Repasamos algunas de las mejores propuestas para que cada familia encuentre su escapada perfecta.
Desde el último día de escuela hasta el día de Reyes, en los museos de las comarcas de Barcelona se multiplican las exposiciones, los talleres y los espectáculos pensados para familias con niños. Aunque no sean de temática navideña, estas fechas son un momento excelente para aprovechar y visitar las exposiciones permanentes de los museos locales. Hay grandes museos de visita obligada donde quizá aún no habéis estado: la recreación de la mina neandertal del Parque Arqueológico Minas de Gavà, el Museo Molino Papelero de Capellades, la nueva exposición interactiva del Museo del Ferrocarril de Cataluña de Vilanova i la Geltrú. Si aún quieres más, en la Red de Museos Locales descubrirás muchas opciones.
En las comarcas de Barcelona son muchos los pueblos y ciudades que organizan ferias de Navidad para los más pequeños con actividades lúdicas y educativas. En Sant Cugat puedes pasear por el centro de la ciudad, todo iluminado, en un trenecito que sale justo desde delante del Monasterio. Los 'tions' son los protagonistas de una ruta para descubrir el entorno natural de Santa Margarida i els Monjos, y en Mura todo el pueblo está lleno de 'tions' muy originales. Y en Manlleu, Badanadal es una gran pista de hielo al aire libre, un mercado muy original y ofrece una gran variedad de actividades para toda la familia.
En las comarcas de Barcelona todavía se celebran tradiciones atávicas que han pervivido en el tiempo y que son una excusa perfecta para conocer en familia nuestra historia. La celebración de rituales de fuego durante el solsticio de invierno está presente en muchas culturas. Son ejemplo de ello la Bajada de 'teies' de Gurb, en la que toda la población sube a buscar el fuego a lo alto de una colina y lo llevan hasta el centro del pueblo; o la Fiesta de la Fia-Faia que se celebra en Bagà y en Sant Julià de Cerdanyola durante la Nochebuena, y que ha sido declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Y si estás pensando en acabar el año desconectando de todo… ahora es el momento de planificar la escapada para visitar alguno de los pueblos con más encanto de las comarcas de Barcelona. En Osona, Rupit es un municipio muy bonito, declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional. Viajar al pasado es uno de los grandes placeres que ofrece un paseo por el núcleo medieval de Mura. Y en Gósol, en el Parque Natural del Cadí-Moixeró, si te gusta caminar, hay muchos itinerarios que seguro te interesarán, como la ruta circular Pedraforca 360°.
Consulta todas las propuestas de Navidad en www.barcelonaesmoltmes.cat/nadal
El Destino Barcelona cuenta desde 2022 con la Certificación Biosphere Platinum por su compromiso con la sostenibilidad turística, que garantiza la calidad y sostenibilidad de los servicios turísticos, de acuerdo con el compromiso de la Diputación de Barcelona con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
