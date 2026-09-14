Olivia Cooke, de vuelta en 'Slow horses': "Es complicado protagonizar una serie de HBO y una de Apple al mismo tiempo"

Increíblemente fiel a su cita anual, ‘Slow horses’ regresa el miércoles a Apple TV para dejarnos pasar más tiempo con los agentes de la Casa de la Ciénaga, el anexo del MI5 donde van a parar los oficiales que cometieron algún error y merecen un tiempo en el exilio. En esta sexta temporada, el equipo liderado con sarcasmo por Jackson Lamb (un zarrapastroso e histórico Gary Oldman) se enfrenta a lo que parece una extinción segura: están sin cobrar, han sido eliminados de la base de datos de la sede central y alguien parece querer eliminar uno por uno a todos los conectados con la Casa.

El primero en caer es Struan Roy (Paul Higgins), al que vimos como torpe bufón en la primera temporada y que ahora repartía su vida laboral entre las clases de kárate para niños y la promoción de contenedores residenciales. En uno de estos últimos se reúne con la oscura pareja formada por Jim (Kyle Soller, el subinspector Syril Karn de 'Andor') y Jane (MyAnna Buring), que resultan ser sicarios fichados por una amenaza que resulta, digamos, familiar para River Cartwright (Jack Lowden, ojalá, como desea el propio Oldman, próximo James Bond), cuya capacidad para la estrategia y la investigación se ve mermada por el duelo por la muerte de su abuelo David (Jonathan Pryce), antiguo espía de leyenda, su más importante mentor.

Sid en la Casa

Otra de las siguientes víctimas potenciales es… la antigua agente Sid Baker (Olivia Cooke), aunque teóricamente llevara muerta dede hace tres años; recordemos que recibía un disparo fatal en la cabeza en el segundo capítulo de la temporada inaugural. "Durante este tiempo, Sid ha tenido que recuperarse de una grave lesión", explica la propia Cooke a EL PERIÓDICO en conversación por videollamada. "Ha tenido que pasar por rehabilitación y aprender a caminar y hablar otra vez. Su vida ha sido un compás de espera, siempre pendiente de que Diana Taverner [jefa de operaciones del MI5, encarnada por una gélida Kristin Scott Thomas] la llamara para decirle que otra vez es útil. No ha dejado de hacerse preguntas y hundirse en la confusión. No podía interactuar con nadie".

"Cuando descubre que la están persiguiendo, la primera y única persona a la que se siente con confianza para acercarse es River y decide ir en su busca", nos sigue explicando Cooke. Lo que cuenta no es del todo 'spoiler', si tenemos en cuenta que Apple TV cerraba el tráiler oficial de la nueva temporada con el encuentro de los viejos colegas. "River es alguien en quien Sid no ha dejado de pensar", añade como alimentando los deseos de 'shipping' de tantos fans de la serie.

Cooke habló largo y tendido con el director Adam Randall y Gaby Chiappe, nueva guionista jefe tras la marcha de Will Smith, sobre la situación psicológica de Sid: "¿Dónde ha estado? ¿Qué es por lo que ha pasado? En la serie comprobamos que sufre trastorno de estrés postraumático. Por ejemplo, le tiemblan las manos cada vez que oye el ruido de disparos. Y habla con el fragmento de bala que le ha quedado en la cabeza", detalle brillante tomado del séptimo libro de la saga literaria escrita por Mick Herron, último premio Carvalho.

Lo difícil de volver

El regreso de Cooke tenía que pasar, al menos si se pretendía ser fiel a las novelas de Herron. Antes incluso de empezar la serie ya habíamos visto a Baker regresar a su universo literario en el citado 'La Casa de la Ciénaga' (2021; aquí no disponible hasta el 8 de octubre). Pero no ha sido fácil que la historia siguiera su curso natural. Según nos cuenta la propia Cooke, hubo conversaciones al respecto durante años, diálogos surcados de escollos: "Entre ellos, las dificultades contractuales de estar protagonizando una serie de HBO [‘La Casa del Dragón’, en la que ejerce como Alicent Hightower, reina consorte de Poniente] y que te pidan hacer un papel importante en un 'streamer' que es competencia".

En los años desde que nuestra entrevistada dejó la serie, 'Slow horses' se ha convertido en buque insignia de Apple TV y referente absoluto del género de espionaje. ¿Cómo fue para ella tener que observar el fenómeno desde el banquillo? "Soy la mayor fan de la serie que existe", afirma. "He visto el arranque de cada temporada en el día del estreno. Todos los actores están exquisitos. Los guiones de Will Smith han sido increíbles y la dirección de, por ejemplo, Adam Randall, que hizo la cuarta y hace ahora la sexta, es también brillante. Me siento afortunada por haber podido regresar a este mundo".

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Sarcasmo contemporáneo

Conocimos a Cooke como emergente reina del grito en películas de terror y 'thrillers' a veces desarrollados en épocas pretéritas, caso de 'The quiet ones' o la intriga victoriana 'Los misteriosos asesinatos de Limehouse'. También en televisión tuvo que enfundarse en vestidos y actitudes de otro tiempo: fue la arribista Becky Sharp en la versión de 2018 de 'Vanity Fair'. Regresar a 'Slow horses' supone para Cooke, entre otras cosas, una oportunidad de ejercitar en pantalla el sarcasmo que maneja en su día a día. "Hubo una época en que hacía más historias de época y en que los guiones que más me apetecía rodar eran más, digamos, góticos o de terror. Pero adoro estar en el 'set' de 'Slow horses' y hacer un poco de bullying en nombre del arte”, dice con una media sonrisa maliciosa.