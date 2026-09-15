Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barbara EsadeCeutaCamp Nou ChampionsMarruecos migrantesAlfombra roja EmmyIPCMontoroCoches eléctricosShakiraEnfermeras ExtremaduraCursa de La MercèEscuela climatizada
instagramlinkedin

Emblema de la música francesa

Muere a los 68 años la cantante Catherine Ringer, de la mítica banda Les Rita Mitsouko

La cantante francesa Catherine Ringer, en un concierto en Bourges (Francia), el 24 de abril de 2018.

La cantante francesa Catherine Ringer, en un concierto en Bourges (Francia), el 24 de abril de 2018. / GUILLAUME SOUVANT / AFP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
EFE

EFE

París
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La francesa Catherine Ringer, voz principal y cofundadora del emblemático dúo de pop-rock vanguardista Les Rita Mitsouko junto a su pareja, Fred Chichin, ha fallecido a los 68 años víctima de un cáncer fulminante, informó este martes la prensa francesa. Ringer se hizo célebre en la escena francófona al mezclar rock, pop, punk, música electrónica y 'chanson française'. 'Marcia Baïla', 'C'est comme ça' y 'Andy' figuran como emblemas de la música francesa independiente, reflejo del París canalla de los años 80 y 90 del siglo XX.

Tras la muerte de Fred Chichin también por un cáncer repentino en 2007, la artista no paró y publicó álbumes como 'Ring n' Roll' (2011) y 'Chroniques et fantaisies' (2017), además de realizar giras en homenaje al repertorio de Les Rita Mitsouko.

Noticias relacionadas

Ringer colaboró con artistas como Sparks, Iggy Pop y Marc Almond, posicionándose como un ícono cultural en Francia. Su estética extravagante, teatral y pospunk tuvo, para muchos críticos, un importante impacto en otros movimientos culturales europeos, como el de la movida madrileña de los años 80. Ringer tuvo con Chinchin tres hijos, también dedicados a la música.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Ron Wood, corazón ‘stone’ y memoria fibrosa del rock’n’roll en un memorable concierto en Barcelona, “mi segundo hogar”
  2. Cantantes catalanes con Extremadura en el corazón: Estopa, Aitana, Dolo Beltrán...
  3. HBO se enfrenta a nuevos problemas por la serie de 'Harry Potter': 'Todos están indignados
  4. Lady Gaga da a luz a su primer hijo
  5. El regreso más esperado: Oasis anuncia una nueva gira con dos conciertos en Barcelona
  6. La música de la Mercè 2026: 5 conciertos singulares entre el centenar de propuestas gratuitas
  7. Concierto de Oasis en Barcelona: cómo conseguir entradas, registro y precios
  8. Olivia Cooke, de vuelta en 'Slow horses': 'Es complicado protagonizar una serie de HBO y una de Apple al mismo tiempo

Muere la cantante Catherine Ringer, de la mítica banda Les Rita Mitsouko, a los 68 años

Muere la cantante Catherine Ringer, de la mítica banda Les Rita Mitsouko, a los 68 años

El fiscal no pedirá pena de muerte para Nick Reiner por el asesinato de sus padres

El fiscal no pedirá pena de muerte para Nick Reiner por el asesinato de sus padres

Planeta pone en marcha una editorial en Francia, Éditions Planeta

Planeta pone en marcha una editorial en Francia, Éditions Planeta

Ed Sheeran se defiende tras la polémica expulsión de Macklemore de su gira por apoyar a Palestina: "El sufrimiento y el dolor causado en los dos bandos es una tragedia humana"

Ed Sheeran se defiende tras la polémica expulsión de Macklemore de su gira por apoyar a Palestina: "El sufrimiento y el dolor causado en los dos bandos es una tragedia humana"

Hamás pide al Tribunal Penal Internacional que analice los testimonios del documental 'NAZA'

Hamás pide al Tribunal Penal Internacional que analice los testimonios del documental 'NAZA'

Adetca impulsa un 'Cap butaca buida' en versión familiar con 'Porta'm al teatre'

Adetca impulsa un 'Cap butaca buida' en versión familiar con 'Porta'm al teatre'

Sebastià Alzamora, Premio Nacional de Poesía: "La memoria histórica no es algo tan lejano"

Sebastià Alzamora, Premio Nacional de Poesía: "La memoria histórica no es algo tan lejano"

El festival de comedia Hilària lapidará a 'El Foraster' y rendirá homenaje a Lluís Gavaldà