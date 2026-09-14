La música de la Mercè 2026: cinco conciertos singulares entre el centenar de propuestas gratuitas

La Mercè de 2026 propone más de un centenar de conciertos, todos gratuitos, en 16 escenarios repartidos por la ciudad. Actuaciones que cubren un amplio abanico de géneros musicales, del pop a la rumba, a través del jazz, los mestizajes y las experimentaciones. Seleccionamos cinco perlas del cartel.

Shanghai Restoration Project

Creado en Nueva York por músicos chino-estadounidenses, el Shanghai Restoration Project propone una usión oriente-occidente a la que se suman dos cómplices de la escena barcelonesa, Angelo Manhenzane y Abdul Basit. La ciudad china, invitada de esta Mercè, auspicia también la actuación previa del Shanghai Conservatory of Music Jazz Ensemble, con Liu Wenwen, virtuosa del instrumento tradicional de viento ‘suona’.

Miércoles, 23. 21.00 horas. Jardins del Doctor Pla i Armengol

Luisa Sobral + Pol Batlle

La cantante y compositora portuguesa, hermana mayor de Salvador Sobral (para quien escribió la eurovisiva ‘Amar pelos dois’), adelantará su nuevo álbum, ‘Cartas de desamor’, con su sutil lenguaje musical, rico en influjos del folk y el jazz. Abrirá Pol Batlle, exmiembro de Ljubljana & The Sea Wolf y cómplice de Rita Payés, también con un nuevo disco a punto, ‘La flor de Déu’.

Miércoles, 23. 21.30 horas. Teatre Grec

‘La Barcelona flamenca’ + María Terremoto

La Mercè acogerá esta producción propia, que recorrerá el vínculo histórico de la capital catalana con el arte jondo, desde los cafés cantantes del siglo XIX hasta los mestizajes modernos. Dirección artística de Luis Troquel, dirección musical de Juan Gómez, ‘Chicuelo’, e invitados como Montse Cortés, Carles Benavent y Pedro Javier González. Y abriendo, el arte vocal de la jerezana María Terremoto.

Jueves, 24. 21.00 horas. Avenida de la Catedral.

Nacho Vegas + La Paloma

El cantautor asturiano vuelve tras lanzar ‘Vidas semipreciosas’, álbum en el que funde su mirada política con la cavilación íntima, manejando la electricidad del rock y la resonancia del folclore. Completa el cartel La Paloma, banda madrileña afiliada al último auge de las guitarras eléctricas, entre el power pop y el hardcore, en la campaña de su segundo álbum, ‘Un golpe de suerte’.

Viernes, 25. 21.30 horas. Teatre Grec.

Love of Lesbian + La Pegatina + Al·lèrgiques al Pol·len + Svetlana

El escenario ‘Mediterràniament’, de Estrella Damm, brinda un póker de actuaciones que encabeza Love of Lesbian, en la fase final de su anunciada gira de despedida. Antes, la batidora rítmica de La Pegatina, puesta al día en su nuevo álbum, ‘Fuegos del barrio’, así como dos propuestas en alza: el pop-rock de guitarras del sexteto femenino Al·lèrgiques al Pol·len y el electropop en clave ‘queer’ de Svetlana.

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Sábado, 26. 20.00 horas. Playa del Bogatell.