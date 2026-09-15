Planeta pone en marcha una editorial en Francia, Éditions Planeta

Éditions Planeta, la nueva editorial del Grupo Planeta con sede en París, iniciará su actividad con el objetivo de desarrollar un proyecto editorial propio y adaptado a las particularidades del mercado francés. La compañía, que busca participar en el debate cultural del país con una identidad y una voz propias, prevé publicar sus primeros títulos en agosto de 2027, coincidiendo con la rentrée littéraire.

Al frente del proyecto estará Claire Do Sêrro, nombrada directora editorial ejecutiva, quien será responsable de definir la identidad de la editorial y desarrollar su catálogo. Do Sêrro cuenta con una amplia trayectoria en el sector editorial francés desde 2008 y ha trabajado en sellos como Nil Éditions, Éditions du Sous-Sol y Éditions Stock. Desde 2019 dirige el área de ficción extranjera de Robert Laffont, donde ha desarrollado su experiencia en la construcción de catálogos y en la incorporación de nuevas voces literarias.

Para la distribución y comercialización de sus títulos, Éditions Planeta colaborará con Dilisco, distribuidora del grupo Albin Michel, con el objetivo de aprovechar su conocimiento del mercado francés y su capacidad comercial. Jesús Badenes, director general de la División Editorial de Grupo Planeta, ha señalado que la iniciativa responde a la estrategia de crecimiento del grupo y ha destacado la intención de construir en Francia un proyecto «con identidad propia, sostenible y capaz de generar valor duradero» para autores, lectores, libreros y el conjunto del sector editorial.

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Claire Do Sêrro es una editora franco-portuguesa especializada en literatura extranjera y una figura con bastante peso en el sector editorial francés. Nacida en 1985, comenzó su carrera en Éditions Stock, en la colección La Cosmopolite, y posteriormente trabajó en Éditions du Sous-Sol. En 2018 asumió la dirección de NiL Éditions, sello integrado en Robert Laffont, con la misión de relanzar su catálogo. A partir de 2020 dirigió la literatura extranjera de Robert Laffont, donde estuvo al frente de la prestigiosa colección Pavillons, dedicada a la literatura internacional, además de Pavillons Poche. Durante esa etapa trabajó con autores de la talla de Margaret Atwood, Bret Easton Ellis, Jennifer Egan, Rupi Kaur o Ken Follett, y también apostó por nuevas voces internacionales.