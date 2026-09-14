Concierto de Oasis en Barcelona: cómo conseguir entradas, registro y precios

La banda británica Oasis ha anunciado una nueva gira con dos conciertos en el Estadi Olímpic de Barcelona para el próximo 10 y 11 de julio. Esta será la única parada del grupo en España, que empezará la nueva gira en Glasgow (Celtic Park) el 21 de mayo, donde harán cinco conciertos. Luego, de vuelta a casa, Manchester, donde actuarán 11 noches en el Etihad Stadium. El tour incluye también Múnich, Ámsterdam, Roma, París, Boston, Slane Castle (Irlanda) y Knebworth (cerca de Londres).

Registro

Para comprar entradas para los conciertos de los hermanos Gallagher en Barcelona, así como para los otros conciertos de la gira, el público deberá registrarse en la web de Oasis antes del 17 de septiembre a las 17 horas (hora española). Durante el registro, cada usuario podrá elegir hasta tres ciudades a las que le gustaría asistir, por orden de preferencia.

Entre todos los inscritos, se seleccionarán unas cuantas personas de manera aleatoria. El usuario agraciado recibirá un código único entre el 24 y el 27 de septiembre para acceder a la venta de entradas de una de las ciudades que haya elegido y podrá adquirir hasta cuatro por código.

Venta de entradas

Para reducir las colas, la venta de entradas se realizará en horarios escalonados durante tres días: viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de septiembre de 2026. Cada persona podrá acceder a la sala de espera hasta 30 minutos antes de la hora de venta utilizando el enlace específico incluido en el correo electrónico.

Las entradas estarán disponibles únicamente a través de Ticketmaster y será necesaria una cuenta en la plataforma para comprar entradas. Además, la dirección de correo electrónico utilizada para la cuenta de Ticketmaster debe ser la misma que que la del registro en 'Oasis Live ’27'.

Desde Ticketmaster advierten que esta será la vía para conseguir una entrada y que no habrá una venta general posterior. Sin embargo, registrarse tampoco garantizará un código único para adquirir una entrada, ya que se espera que la demanda sea superior al número de entradas disponibles.

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Por el momento, se desconocen los precios de las entradas para ver a Oasis en su única parada española de la gira.