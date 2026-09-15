Los Bertrana reconocen dilemas de lutieres, Quijotes, el tiempo y Faulkner

Los Premios Literarios de Girona han celebrado los ya anunciados galardones a una novela sobre el dilema de una lutier de setenta años, un ensayo sobre todos los Quijotes desperdigados por el Empordà, un poemario que reflexiona sobre la conciencia del tiempo y una lección a los jóvenes contra el fascismo. Las obras llegan el miércoles 16 a las librerías. Además, la Fundació Prudenci Bertrana ha otorgado las distinciones de traducción a Esther Tallada por su trabajo sobre Faulkner, de proyectos digitales a Albert Junyent por una plataforma donde compartir la lectura, y de mejor letra de canción a La Ludwig Band. Todo ello, en una gala marcada por la defensa de la lengua catalana.

La gala también ha servido para mirar hacia el futuro y anunciar que, en 2027, coincidiendo con el 60.º aniversario del Premi Prudenci Bertrana de novela, se harán «cosas especiales». Así lo ha explicado la presidenta de la Fundació, Mariàngela Vilallonga, que ha detallado el encargo a Adrià Pujol de un libro que, «de Pedrolo a Campoy», analice a los ganadores del galardón «para saber qué hemos leído los catalanes»; y la futura exposición en el Museu d’Art de Girona del fondo de arte de la Fundació Prudenci Bertrana, que ya en sus inicios recibió donaciones de diversos artistas gerundenses para impulsar su proyecto.

59.º Premi Prudenci Bertrana de novela: Jordi Campoy Boada

«¿Cortaríais un árbol de más de quinientos años de vida para poder hacer una obra de arte eterna?». De esta pregunta parte la novela ganadora del 59.º Premi Prudenci Bertrana, 'Fer cantar els arbres', de Jordi Campoy. La dicotomía se plantea a Carlota, «protagonista absoluta sin que nadie le haga sombra», lutier de setenta años y «experta en dudar», tal como explica el autor. Le tocará decidir si tala un árbol centenario o lo deja crecer cincuenta años más para que un lutier quizá mejor pueda aprovechar una madera privilegiada y fabricar un violín mejor. «Es la duda que planteo: ¿qué es más importante, la vida del árbol o la obra de arte que pueda desprenderse de él?», ha dicho Campoy.

El escritor, que en realidad es productor musical —se ha dedicado a ello durante más de treinta años—, deja que el lector responda, pero, si la cuestión le rebota, defiende que «después de quinientos años de vida, si de aquella materia viva puede desprenderse una obra de arte que sea eterna, cortémoslo y hagamos un buen violín. El lutier le da una nueva vida, una vida eterna en forma de música». Lo afirma aferrado a la madera del bosque de Paneveggio que un lutier le regaló mientras se documentaba para la obra y que no ha soltado durante la gala. En aquel bosque, dice la leyenda, Stradivari recogía el material para elaborar sus míticos instrumentos.

Y es que la madera recorre por completo la novela. «Hacer cantar a los árboles es convertir la madera que hemos heredado, es decir, lo que nos ha tocado vivir, en algo que valga la pena» y «la madera es una metáfora de las personas, donde las vetas son nuestro pasado, los nudos nuestras heridas y las grietas nuestras taras, nuestros defectos, que, lejos de perjudicarnos, nos hacen únicos», defiende Campoy. Es inevitable pensar aquí en la protagonista, Carlota, «que no es una heroína, tiene dudas, tropieza, no tiene mucho talento, pero es sensible, fantasiosa y sarcástica».

'Fer cantar els arbres' quiere «contraponer este oficio tan lento con el mundo contemporáneo de tanta velocidad» y, por eso, también recurre a una figura histórica «no demasiado reconocida», como es la de Leonardo Giovanni da Martinego, que quizá fue el primer lutier de la historia. Se le considera un posible maestro de Andrea Amati, reconocido como iniciador de una saga de la que surgieron violinistas míticos como, además de los Amati, los Steiner, los Guarneri y los Stradivari. «De los árboles no vemos las raíces, pero los mantienen en pie...», apunta Campoy sobre el personaje.

Productor musical, culmina con la novela una idea que le rondaba por la cabeza desde 2019. Entonces, mientras grababa el disco de 'La Marató' de TV3, se fijó en «el cacharro abollado, rayado y agrietado» que llevaba el violonchelista Manuel de Fresno. Al preguntarle si el instrumento era muy viejo, este le explicó que solo tenía quince años, pero que la madera era vieja y tenía trescientos. «Este fue el embrión de la novela», apunta el escritor.

47.º Premi Carles Rahola de ensayo: Joan Manuel Soldevilla

El tintinólogo y profesor, hijo adoptivo de Figueres, firma 'Terra de Quixots', un estudio sobre los Quijotes ampurdaneses premiado por unanimidad. «El Empordà es tierra de gente pintoresca, y con este ensayo he querido recorrer todos los Quijotes y quijotadas que hay por la comarca, y hay muchas», explica Soldevilla. «Todos pensamos en Dalí», claro, como admite él mismo, pero la obra también pasa por Lídia de Cadaqués, «a quien Lorca dijo que era un Quijote mediterráneo»; Narcís Monturiol, inventor del submarino moderno; o el zapatero de Ordis, personaje de Carles Fages de Climent —otro Quijano— al que Eugeni d’Ors calificó de Quijote.

Pero no se trata únicamente de sujetos tocados por la tramontana, sino también de hechos quizá anecdóticos pero que demuestran una conexión entre «las tramontanadas que hay aquí y el Quijote», tesis, «si la hay», del ensayo. Entre las curiosidades, Soldevilla destaca que «la primera foto de alguien vestido de Quijote se hizo en Figueres, donde también está la pintura más grande que se ha hecho del Quijote (en la antigua sala de fiestas Don Quijote), en la biblioteca de Peralada hay una gran colección de Quijotes» o cuando, en Palamós, en 1969, se dejaron embaucar por un falso estudio que aseguraba que Cervantes había empezado a escribir la obra en la localidad: «¡La placa conmemorativa duró tan solo dos meses!».

Soldevilla, que admite estar «un poco impregnado de este espíritu quijotesco», también ha comparado la célebre aventura de los molinos de viento con la actual lucha ampurdanesa contra los parques eólicos.

49.º Premi Miquel de Palol de poesía: Joan Tomàs Martínez Grimalt

«La horografía es la ciencia que estudia los relojes de sol», se ha apresurado a explicar el poeta balear sobre el título de su obra, que «pone el tiempo sobre la mesa» y por eso bien podría haberse llamado Clepsidra (palabra que hacía sonreír a Borges).

Martínez Grimalt, sin embargo, quiere huir del tópico virgiliano 'fugit irreparabile tempus', y se fija en «la concepción del tiempo» y en cómo cambia. «Escribo poesía para explorar, buscar perplejidades y extrañeza en el lector y, así, someterlo al magma del lenguaje», ha comentado. La obra Horografia trata del vacío al que conduce toda intuición del mundo y del vínculo de las personas con el tiempo. «No sucede igual en un lago helado a 2.500 metros de altura que en el fondo del mar», ha dicho el poeta, que lo ha experimentado.

La poesía, ha añadido Martínez Grimalt, «es accesible y divertida», tan solo reclama «ganas» y, quién lo diría, «tiempo».

5.º Premi Aurora Bertrana de traducción: Esther Tallada

La traductora había sido finalista en tres de las cuatro ediciones anteriores del reconocimiento y, en la cuarta nominación, lo ha recibido. Tallada se enfrentó por séptima vez al «reto» de un autor de cabecera como William Faulkner, conocido por sus juegos lingüísticos, neologismos, argots y frases que se alargan más allá de sus propios límites, pero supo resolverlo y llevar al catalán 'Els invictes', obra que le ha valido el 5.º Aurora Bertrana.

«¡Ya tocaba!», ha celebrado con alegría, antes de desgranar cómo ha abordado a un autor al que presenta como un «especialista en fuegos artificiales» por sus rasgos estilísticos. Tallada ha navegado entre oraciones que, a veces, son «como una cascada» y, aunque lo ha hecho un poco a regañadientes, ha afirmado que prefiere revelar su presencia como traductora antes que renunciar a una traducción que conservara plenamente el sentido de las bromas y las ironías. No quiere delegarlo en las notas a pie de página.

En este sentido, enfrentarse a 'Els invictes' era una tarea complicada, no solo por cómo el autor marca el habla de «negros, granjeros blancos o aristócratas», sino también porque «buena parte de la trama se basa en un juego de palabras sobre nombres», tal como ha comentado la traductora. Tallada también ha querido destacar el curioso personaje de la abuela, fundamental en la obra protagonizada por la familia Sartoris, presente ya en una obra anterior de Faulkner.

El jurado ha valorado especialmente la capacidad de Tallada para enriquecer el catalán con la «recreación de neologismos y palabras compuestas faulknerianas, así como los registros que reflejan los estratos sociales de los personajes».

41.º Premi Ramon Muntaner de novela juvenil: Laia Aguilar

Reconocida y premiada, la autora de 'Wolfgang' ha recogido el galardón por 'La fuga', novela distópica en la que, para sobrevivir a un virus letal liberado por el deshielo, se encierra a los jóvenes, que son sus portadores. Zoe se rebela y lucha en una obra inspirada por «la preocupación por el fascismo y los discursos de odio, en boga entre los adolescentes», tal como ha afirmado Aguilar.

La novela es un «canto a los libros, a la libertad, al amor y a cuestionárselo todo», pero no escatima «violencia» ni «sangre y vísceras» en la trama, que encuentra en Los testamentos y El cuento de la criada, de Margaret Atwood, dos «referentes constantes», según ha confesado la autora. La fuga es tan solo la primera parte de una historia que continuará y con la que Aguilar también quiere recordar que «la literatura juvenil la puede leer todo el mundo».

26.º Premi Lletra al mejor proyecto digital: Albert Junyent

El ingeniero informático de Bages ha creado Librish, una plataforma para registrar las lecturas que, según ha explicado, ha creado «sinergias» en «una comunidad que abraza a autores, lectores, editores, librerías...». Junyent, defensor de un país lector, ha recibido el premio por unanimidad y, en su discurso, ha recordado, con Joan Fuster, que «si no haces política, la harán por ti».

Noticias relacionadas

32.º Premi Cerverí de letra de canción: La Ludwig Band

'Enganyar-te', escrita por Quim Carandell, es el segundo Cerverí que recoge el grupo de corazón ampurdanés, después de ganar en 2022 con 'S’ha mort l’home més vell d’Espolla'. La banda, que ha vivido un verano apoteósico, ha destacado que «nos gusta mucho diferenciar el componente lírico» de sus canciones, a menudo inspiradas en hechos cotidianos pero poniéndoles «más pan que queso».