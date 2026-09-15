Barcelona gana dos escenarios para la música: el retorno del Jazzsí y la apuesta del Club del Disco

Las noticias sobre salas de conciertos de medio o pequeño aforo tienen a menudo cierto cariz negativo (como la reducción de la producción propia en Jamboree, anunciada semanas atrás), pero coinciden estos días en Barcelona dos buenas nuevas: el regreso del Jazzsí, en el Raval, y la aparición en escena de un nuevo escenario, el Club del Disco Barcelona, en la Dreta de l’Eixample. Dos iniciativas que apuntan hacia el cultivo de la música en vivo en la corta distancia en tiempos de predominio avasallador de los macroconciertos.

El Jazzsí, en la calle Requesens, arrastra cierto currículo de adversidades. Creado en 1992 por el vecino Taller de Músics para afianzar su lema “del aula al escenario”, bajó la persiana en septiembre de 2023, al no poder superar la crisis del período pandémico, y ahora resurge de la mano de dos programadores, Guim Cifré y Clara Cunill, que en aquel mismo tiempo tuvieron que encajar el cierre de la sala que regentaban, el Milano Jazz Club.

La sala de conciertos JazzSí se prepara para reabir el próximo viernes, este 15 de septiembre. / Jordi Otix

Explorar caminos

Ambos se han aliado con un músico reputado, Liba Villavecchia, que ha adquirido el local. “Venimos de la experiencia del Milano y trasladamos ahora ese bagaje al Jazzsí, sala que tiene una historia propia, una trayectoria más ecléctica y un vínculo especial con el Raval y el Taller”, explica Cifré. En esta sala ya de por sí reconocida por su tradición ecléctica, mandará la directiva de “salir de las etiquetas y poner en el centro la creatividad, el riesgo y las ganas de probar cosas”. De ahí su lema de “sí a todo”, remarca, “dando espacio a proyectos con una mirada propia, que a menudo quedan fuera de los circuitos habituales”.

La sala reabrirá este viernes con un “concierto sorpresa” que “no será de Rosalía”, desliza Cifré. Ella fue asidua del Jazzsí en sus años de formación y después, como público y ante el micro. El local, con un aforo inferior al centenar de asistentes, ha afrontado una reforma integral, “con mucha atención a la insonorización y a la acústica”, subraya Cifré, que la ve como “un punto de encuentro entre músicos, público, sellos y gente con ganas de descubrir cosas”.

El exterior de la sala de conciertos Jazzsí, este 15 de septiembre. / Jordi Otix

El Jazzsí mantendrá una relación especial con el Taller de Músics, con actividades como las ‘jam sessions’ que acogerá el tercer miércoles de cada mes. Abrirá a mediodía como vermutería y oferta de pica-pica, franja horaria en la que podrá haber actividades, como la de este sábado con la feria discográfica MITE. En estas fechas de arranque, también el sábado, actuarán el dúo vanguardista Damoridemort, el trío de improvisación Behenii II y la artista electrónica Ari Cardozo, y el domingo, el tándem jazzero formado por los estadounidenses James Brandon Lewis y Chad Taylor.

Comunidad musical

Para el Club del Disco, abrir su sede en Barcelona ha seguido un proceso muy distinto, partiendo de cero. “Hemos visto muchos espacios, pero cuando decíamos que íbamos a hacer música, las comunidades de vecinos inmediatamente nos decían que ni hablar”, cuenta Jan-Erik Grothe, el propietario tanto del local como del sello discográfico del mismo nombre, originario de Argentina. Hasta dar con la acogedora “familia Feliu”, propietaria de esta finca de la calle Casp.

Club del Disco Barcelona, nueva sala de conciertos con tienda y bar musical, este 15 de septiembre. / Ferran Nadeu

Su proyecto es de “tienda de discos, sala de conciertos y bar”, incluyendo una oferta gastronómica frugal (sándwiches, ensaladas y picoteo), explica la directora del espacio, Paula Comberti. “Solo con conciertos no viviríamos, pero no queremos ser un bar de copas”, deja claro. La parte de la tienda destinada a vinilos, CD y libros de música es heredera del ya clausurado establecimiento del sello Fresh Sound, en Sarrià. Tanto Grothe, alemán, como Comberti, argentina, llevan décadas viviendo en Barcelona. “Y queremos devolver a la ciudad lo que nos dio”.

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El Club del Disco Barcelona, con un aforo de 74 personas sentadas y 148 de pie (y un formato híbrido de un centenar) comenzará a andar el lunes que viene, apertura de una semana de propuestas gratuitas (cuyas entradas limitadas ya están agotadas), con conciertos como los de Salvador Sobral, el Endless Trio o Carla Motis & Masa Kamaguchi. El 29 de septiembre habrá una gala de apertura con algunos de los artistas que actuarán en el próximo trimestre, que serán tanto del sello como de otros, internacionales y locales. La sala acogerá propuestas como las de Libèrica Quinteto, Adrián Iaies, Nico Roig o Chano Domínguez, así como Horacio Fumero, este en distintos formatos. Coincide con el Jazzsí en la voluntad de fomentar vínculos, apunta Comberti, y de “crear una comunidad alrededor de la música”.