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Literatura

'Regreso a Kangala' de José María Paz Gago gana el XXI Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes

José María Paz Gago (Celanova, Ourense) es escritor, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidade da Coruña y doctor por la Universidad de Oviedo.

José María Paz Gago (Celanova, Ourense) es escritor, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidade da Coruña y doctor por la Universidad de Oviedo. / EPC

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El escritor y catedrático gallego José María Paz Gago, conocido como Chema Paz Gago, ha sido distinguido con el XXI Premio Eurostars Hotels de Narrativa de Viajes por su obra 'Regreso a Kangala'. El galardón, dotado con 35.000 euros, reconoce una narración que combina memoria, aventura y literatura de viajes a partir de la relación de su protagonista con África y su regreso al continente tres décadas después de su primera estancia.

El premio, impulsado por Eurostars Hotel Company, perteneciente a Grupo Hotusa, con la colaboración de RBA Libros y la Universitat de Barcelona, ha registrado en esta edición una participación récord, con 327 manuscritos recibidos, un 30% más que en la convocatoria anterior. El 59% de las obras procedían de España, mientras que un 37% llegaron de países de América, principalmente Argentina, México y Colombia. El 6% restante correspondió a otros países europeos y a lugares como Australia. La escritora Espido Freire fue la ganadora de la pasada edición.

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'Regreso a Kangala' combina memoria, aventura y literatura de viajes para reconstruir la relación de su protagonista con África. Su regreso al continente permite confrontar el territorio que recuerda con el que encuentra tres décadas después, pero también recuperar una experiencia que, pese al paso del tiempo, nunca ha dejado de formar parte de su vida. El protagonista es un antropólogo que regresa a Kangala, la capital de la denominada Costa de los Elefantes, para incorporarse como consejero en una embajada. El viaje supone también un regreso a la memoria: las expediciones por la selva, las operaciones contra el tráfico ilegal de marfil y diamantes, los secuestros y las ceremonias ancestrales de su juventud vuelven a ocupar un lugar central en su vida. En esta nueva etapa, el protagonista entra en contacto con diplomáticos, policías, misioneros, agentes secretos y reyes locales, mientras descubre un continente transformado por el paso de las décadas.

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