HBO se enfrenta a nuevos problemas por la serie de 'Harry Potter': "Todos están indignados"

Las navidades de 2026 estarán marcadas por un estreno televisivo muy esperado: la serie de 'Harry Potter', que adaptará la famosa saga literaria del niño mago creado por J. K. Rowling, después de sus exitosas versiones cinematográficas protagonizadas por Daniel Radcliffe, Emma Watson y Rupert Grint. Sin embargo, la producción de HBO Max está acumulando múltiples problemas meses antes de su estreno. El último, el retraso en el rodaje de los capítulos de su segunda temporada por complicaciones con los guiones.

Según el diario británico 'The Sun', la ficción lleva "semanas de retraso". "El rodaje debía comenzar en agosto, pero los guiones aún no están terminados ni aprobados", señalan en el periódico, lo que está repercutiendo en el equipo. "Nos han dicho que hay que retocar varias escenas porque no están del todo bien. Los directivos quieren que todo sea perfecto", subrayan sus fuentes.

"Todo el mundo en Warner Bros. está indignado. Las repercusiones económicas son enormes. El rodaje de las escenas principales se ha pospuesto dos meses, hasta octubre", apuntan, lo que está complicando la agenda de los trabajadores, algunos de los cuales habían cerrado otros compromisos profesionales para esas fechas. Además, aseguran desde 'The Sun', "el equipo de producción no está cobrando mientras se reescriben los guiones".

El fichaje de Kit Harington

Compatibilidad de agendas ha tenido, por ejemplo, el actor Nicholas Hoult, cuyo fichaje se anunció en agosto para encarnar al profesor Gilderoy Lockhart. Sin embargo, el intérprete no ha podido compaginar 'Harry Potter' con la secuela de 'Superman', 'Man of tomorrow', y finalmente no estará en la serie de HBO. Su sustituto será una estrella de 'Juego de tronos', Kit Harington.

Además, han tenido que buscar a una sustituta para el papel de Ginny Weasley, la hermana pequeña del mejor amigo del protagonista, Ron, debido a la inesperada renuncia de la joven actriz que la encarna en la primera temporada, Gracie Cochrane. La intérprete renunció a seguir encarnándola en la segunda tanda de capítulos por "circunstancias imprevistas".

Pero el retraso en la grabación no es la única complicación que ha tenido la producción. Al menos dos directoras a las que se les ofreció dirigir la serie han confesado que rechazaron el proyecto por culpa del posicionamiento de J. K. Rowling en contra del colectivo trans: Ally Pankiw ('Black Mirror') y Kate Merron ('Loky', 'The last of us'). "Me lo han pedido dos veces y he tenido que explicar que mi respuesta nunca cambiará: será un no", ha afirmado en las redes esta última.

Amenazas a un actor negro

La serie del niño mago también ha visto cómo el actor que dará vida al profesor Severus Snape, Paapa Essiedu, fue víctima de insultos, e incluso amenazas de muerte, en las redes. Todo, por ser negro. Hay quienes aseguran que el físico del actor no corresponde al del personaje en los libros originales y otros que afirman que el hecho de que sea negro cambia ciertos aspectos de la trama original.

Los protagonistas de 'Harry Potter. La serie' / HBO

HBO Max estrenará 'Harry Potter y la piedra filosofal' en el próximo 25 de diciembre, recuperando las primeras aventuras del famoso niño, con su llegada al Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. En la institución, al protagonista se le abre un mundo hasta entonces desconocido para él, cargado de diversión, amistad y magia. Pero esta nueva aventura conlleva un gran riesgo, ya que Harry se ve obligado a enfrentarse a un peligroso enemigo de su pasado.

La idea es que la ficción adapte los siete libros de la serie a lo largo de otras tantas temporadas, dedicando una a cada volumen. La serie está protagonizada por Dominic McLaughlin como Harry Potter, Arabella Stanton como Hermione Granger, Alastair Stout como Ron Weasley, John Lithgow como Albus Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape, Nick Frost como Rubeus Hagrid, Rory Wilmot como Neville Longbottom, Lox Pratt como Draco Malfoy, Leo Earley como Seamus Finnigan, Elijah Oshin como Dean Thomas, Tristan Harland como Fred Weasley, Gabriel Harland como George Weasley, Ruari Spooner como Percy Weasley, Alessia Leoni como Parvati Patil, Sienna Moosah como Lavender Brown, Finn Stephens como Vincent Crabbe, William Nash como Gregory Goyle, Warwick Davis como Filius Flitwick y Sirine Saba como Pomona Sprout, entre otros.