El SUV de lujo urbano que redefine lo que puede ser un coche pequeño: así es el Lexus LBX

En un mercado donde los SUV urbanos compiten a base de argumentos racionales, el Lexus LBX demuestra que aún es posible destacar a través de la personalidad. Llegó al mercado en 2023 y se ha convertido en el verdadero reclamo de la marca, concentrando más de un tercio de todas las ventas y convirtiéndose en un fenómeno sin precedentes dentro del segmento B premium. La nueva actualización refuerza ese liderazgo con mejoras en confort, dinamismo y equipamiento tecnológico que lo alejan todavía más de cualquier competidor.

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Hibridación sin enchufes, eficiencia sin concesiones

El LBX refleja la filosofía más honesta de la electrificación. Su sistema híbrido HEV de 136 CV combina motor de gasolina y motor eléctrico sin necesidad de cables ni enchufes, reduciendo consumos y emisiones de forma natural para el conductor. El resultado es un vehículo cómodo para el día a día —especialmente en entornos urbanos y desplazamientos interurbanos— pero con recursos suficientes para afrontar trayectos más exigentes con total solvencia.

Esa dualidad sigue siendo uno de sus grandes argumentos: eficiencia cuando se necesita y carácter cuando se busca disfrutar al volante. Además, su etiqueta ECO de la DGT garantiza el acceso libre a las zonas de bajas emisiones de las principales ciudades españolas, sin restricciones ni preocupaciones.

Más refinado, más sofisticado, más Lexus

La sensación de conducción transmite una evolución evidente. La plataforma GA-B aporta una estabilidad y un confort notables, mientras que la insonorización y la gestión electrónica contribuyen a una experiencia de conducción extraordinariamente refinada para las dimensiones del vehículo.

El conductor percibe un SUV maduro, con mayor aplomo en carretera y una calidad de rodadura que supera la de sus competidores directos, sin perder la agilidad que exige el uso urbano. El LBX está disponible con tracción delantera o con tracción total, incorporando en este caso un segundo motor eléctrico en el eje trasero, siempre con cambio automático.

Lexus LBX 2026 / Lexus

Un diseño que rompe moldes

La evolución también se percibe en el diseño. La silueta del LBX es completamente propia, diferente a cualquier otro modelo de la marca japonesa: paneles con formas esculturales, amplios pasos de rueda, ópticas delanteras y traseras visualmente conectadas y parachoques de apariencia deportiva que le otorgan un carácter inconfundible.

En el interior, la digitalización gana protagonismo con un cuadro de instrumentos digital de 12,3 pulgadas y una pantalla multimedia de 9,8 pulgadas con conectividad total con el smartphone mediante Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. Los asistentes a la conducción, el cargador inalámbrico y el acceso sin llave simplifican la vida cotidiana. La sensación es la de un habitáculo moderno, cuidado al detalle y alineado con las exigencias actuales del segmento premium.

Interior del Lexus LBX 2026 / Lexus

Un coche compacto por fuera, generoso por dentro

Uno de los puntos que más sorprenden del Lexus LBX es su espacio. Con 4,19 metros de longitud, es ágil y manejable en cualquier entorno urbano, pero su habitáculo ofrece una amplitud y una calidad de materiales que van muy por encima de lo que sus medidas exteriores podrían sugerir. La tapicería de cuero sintético, las costuras cuidadas y los acabados de primera categoría hacen de cada trayecto una experiencia diferente. Esto lo convierte en un coche idóneo para el día a día, pero también en un compañero de viaje a la altura de cualquier escapada.

Tecnología y seguridad de primer nivel

La gama actualizada del LBX incorpora un sistema Head-Up Display mejorado con campo de visión ampliado que proyecta la información esencial directamente sobre el parabrisas. El reconocimiento facial, los sensores de aparcamiento y los sistemas de asistencia a la conducción más avanzados completan un equipamiento de seguridad que en otras marcas se reserva para modelos de categoría superior.

Conoce el Lexus LBX en primera persona en la provincia de Tarragona

Para quienes quieran conocer de primera mano el Lexus LBX, puede hacerlo en Autoforum Premium Tarragona, el concesionario oficial de Lexus en Tarragona. El equipo profesional destapa por su acompañamiento personalizado del cliente durante todo el proceso, desde la configuración del vehículo —con cinco niveles de acabado disponibles, desde 33.900 €— hasta la prueba y las opciones de financiación, con una atención orientada a encontrar la solución que mejor encaje con cada necesidad.

Para quienes buscan un SUV con identidad propia, tecnología de vanguardia y la artesanía japonesa como seña de identidad, el Lexus LBX confirma que ser pequeño y ser grande no son conceptos opuestos. Son, simplemente, la misma cosa.