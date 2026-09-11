Mensaje por la Diada
Jordi Pujol: "Yo me apago, pero la mayor parte de vosotros sois gente vital, con esperanza y con futuro"
El expresident, de 96 años, reivindica una visión inclusiva de la catalanidad: "La Diada es la fiesta de todos los que viven y trabajan en Catalunya y quieren ser catalanes"
El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol ha reivindicado este viernes su visión inclusiva de la catalanidad al definir la Diada como la "fiesta de todos los que viven y trabajan en Catalunya y quieren ser catalanes", al tiempo que ha apelado a la "esperanza": "Yo me apago, pero la mayor parte de vosotros sois gente vital, con esperanza y con futuro".
En un mensaje emitido por Catalunya Ràdio con motivo de la Diada del Onze de Setembre, Pujol ha reconocido que "el país vive momentos complicados, de incertidumbres, de desilusiones y de gente que no va suficientemente bien, de gente que está perdiendo la esperanza".
"Pero también hay mucha gente con energía, con ilusión, con ganas de hacer cosas y de hacerlas bien", ha destacado Pujol, convencido de que hay "motivos para la esperanza". A su juicio, "la fe y el optimismo se pueden contagiar si hay ganas y voluntad de continuar siendo y de ir hacia adelante".
Sin aludir explícitamente a los discursos de la extrema derecha ni a los planteamientos islamófobos de Aliança Catalana, Pujol sí ha querido recuperar su definición inclusiva de la catalanidad. "Yo me apago, pero la mayor parte de vosotros sois gente vital, con esperanza y con futuro", ha afirmado el expresident, de 96 años, para quien "Catalunya vale la pena".
Más allá de los "liderazgos" y de los "políticos que tienen su papel a jugar", Pujol ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a "contagiar a los menos esperanzados, a los enfadados, a los que más sufren", y ha apostillado: "Tenemos capacidad para hacer una gran Catalunya".
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