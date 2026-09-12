Respuesta a la propuesta de la ANC
La CUP ve "complicada" la unidad independentista y pide dejar fuera a Aliança Catalana
"Es xenófoba, racista, basada en el odio, la exclusión y la división", ha clamado el secretario general de los cupaires, Non Casadevall
La ANC llama al independentismo a preparar un "nuevo embate" en 2027 coincidiendo con los 10 años del 1-O
El Periódico
El secretario general de la CUP, Non Casadevall, ha considerado "complicada" la unidad independentista que distintas entidades, entre ellas la ANC, reclamaron durante la Diada y ha pedido dejar fuera de ella a Aliança Catalana. "No la contamos como una propuesta de política independentista. Es xenófoba, racista, basada en el odio, la exclusión y la división", ha dicho Casadevall en declaraciones a los medios desde Cardedeu (Vallès Oriental), donde este sábado la CUP celebra la primera reunión de la Mesa Nacional del partido de este curso.
Ante los llamamientos a la unidad, el dirigente cupaire ha dicho que hay que preguntar a los otros actores políticos "qué respuesta quieren dar" a los retos en la sociedad catalana y por qué "están más centrados en hacer una política desde Madrid y en contentar al Estado español".
A raíz de los incidentes en manifestaciones antifascistas durante la Diada, Casadevall ha acusado a los Mossos d'Esquadra de haber tenido una actuación "imperdonable" e "injustificable dentro de un espacio democrático", "agrediendo a jóvenes independentistas" que protestaban contra Núcleo Nacional y Aliança Catalana.
Dieciocho personas, de las que 10 son menores de edad, fueron detenidas por desórdenes públicos en varios disturbios en Barcelona durante la celebración de la Diada, incidentes en los que resultaron heridos leves nueve agentes de los Mossos.
Casadevall ha acusado al cuerpo policial autonómico, "a las órdenes del PSC", de poner la "alfombra roja a la extrema derecha para que se pueda expresar en la calle mientras reprime a los jóvenes antifascistas". El dirigente anticapitalista ha expresado su "orgullo" por ver a jóvenes salir a la calle para celebrar la Diada "con alegría" y para pedir "soluciones" a la crisis de la vivienda o la educación pública y en catalán.
Según ha explicado Casadevall, la CUP encara este nuevo curso político con la voluntad de "seguir siendo la única oposición de izquierdas independentista" al Govern y con la mirada ya puesta en las elecciones municipales de 2027.
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