Nuevo Lexus LBX: acceso con estilo

Si Toyota está haciendo bien las cosas, que decir de su división de lujo Lexus Lexusque, en su frenética actividad, no deja de sorprendernos con sus vanguardistas creaciones. Cuando aún no se han acallado los ecos de su primer 100% eléctrico, el RZel RZ, rompe tendencias con su seis plazas LMsu seis plazas LM y su maciza silueta monovolumen, para continuar con el atractivo LBX que hoy les presentamos: un SUV compacto, muy enfocado al mercado europeo y con fuerte acento femenino que supone el nuevo nivel de acceso a la marca.

Simplificando al máximo las cosas, bien podríamos decir que un LBX -ojo, el segundo Lexus denominado con tres letras tras el fascinante LFA- no es más que la interpretación que hace Lexus del Toyota Yaris Cross, con el que comparte plataformaToyota Yaris Cross. Y no es poco, porque la base de partida ya es un coche excelente -podría liderar las ventas en nuestro mercado si hubiese unidades suficientes-, pero Lexus va mucho más allá, ya que el tratamiento aplicado es muy profundo.

Empezando por el diseño hay que aplaudir el resultado, un SUV muy proporcionado y elegante, con 4,19 metros de longitud, por 1,83 de anchura y 1,55 de altura, donde destaca un frontal muy agresivo, en línea con el de los mencionados RZ y LM que abandona la parrilla de doble punta en favor de una con forma trapezoidal, con nueva firma lumínica. Particularmente, nos ha gustado la fluidez y equilibrio de todo el conjunto.

Pasando al interior, no hay sorpresas, como bien dice la marca: “el lujo no está reñido con el tamaño”. Así, tanto por diseño, como por calidad de materiales, ajustes y acabados, éste LBX es 100% Lexus, lo que se traduce en uno de los mejores - si no el mejor- interior de su categoría. No hay mucho espacio disponible, ni un gran maletero -332 litros o 284 en las versiones con tracción total- pero cuatro adultos viajaran cómodos con su equipaje, en un ambiente exquisito y no faltan las dos enormes pantallas, una para la completísima y personalizable instrumentación de 12,3 pulgadas y otra central de 9,8 pulgadas para el infoentretenimiento.

Pasando al aspecto mecánico, el LBX monta un único y nuevo motor de gasolina híbrido no enchufable, con tres cilindros y 1,5 litros que entrega 136 CV y una nueva y aseguran que muy eficiente batería de níquel e hidruro metálico bipolar, que reduce el peso y tamaño respecto a las de iones de litio. En las versiones con tracción total, un segundo motor de baja potencia -la cifra de potencia combinada se queda en los mismos 136 CV- impulsa el eje trasero.

Por lo que respecta a las suspensiones, nos encontramos con un probado MacPherson delantero y una barra de torsión trasera en los tracción delantera, mientras que los tracción total recurren a un esquema multibrazo trasero. Lexus también ha hecho un gran esfuerzo en lo que se refiere al peso, montando capó de aluminio, aletas plásticas, etc. hasta conseguir un contenido peso total de 1.280 Kgs. Lo que, junto a su buena aerodinámica, nos asegura una dinámica de primer nivel y consumos ajustados.

Como rigen los cánones actuales, la personalización ocupa un gran protagonismo en el nuevo LBX y, además del básico, Lexus ofrece cuatro ambientes o niveles de equipamiento: Elegant, Relax, Emotion y Cool que se distinguen por sus colores -bi o mono tono- y las texturas de sus interiores que van del cuero natural, al sintético, pasando por telas especiales. El equipamiento en si es abundante, desde aspectos como el Lexus Safety Sistem+ que agrupa todas las ayudas a la conducción y seguridad (programador de velocidad activo, reconocimiento de señales, mantenimiento de carril, frenada de emergencia, detección de ángulos muertos, cámara 360º, etc.), a exquisiteces como poder utilizar el móvil como llave, o aparcar desde fuera del coche utilizando el mismo teléfono, al sofisticado -y opcional, claro- equipo de sonido Mark Levinson de 13 altavoces, los 50 colores disponibles para la iluminación ambiente, etc.

En definitiva y como Lexus nos tiene acostumbrados, un excelente coche a priori -nos falta conducirlo- cuyos rivales naturales serían el Audi Q2 y el DS3, aunque a buen seguro que rascará ventas a los más grandes GLA de Mercedes, Countryman de Mini e incluso al X1 de BMW. A falta de saber el precio final, decirles que los pedidos se abren este mismo mes de junio y las primeras unidades se entregaran en febrero 2024 -incluida la versión especial de lanzamiento Original Edition, limitada a 2.000 ejemplares para toda Europa-, será, sin duda, el Lexus más popular, no en vano, la marca espera vender unas 3.000 unidades por año en nuestro mercado.