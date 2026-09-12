Quién es Ben Delo, el multimillonario indultado por Trump que ha donado 42 millones de euros al Reform UK de Farage

El multimillonario Ben Delo (Sheffield, 42 años), que posee una enorme fortuna gracias a su plataforma de intercambio de criptomonedas BitMex, decidió hace años que quería donar buena parte de su riqueza para "hacer el mayor bien posible y salvaguardar a las generaciones futuras". Esa es su gran ambición, decía el británico afincado durante muchos años en Hong Kong que ahora ha decidido donar 36 millones de libras esterlinas (unos 42 millones de euros) a Reform UK, el partido del ultraderechista Nigel Farage. Se trata de la mayor donación individual de la historia del Reino Unido — lejos quedan los 10 millones que John Sainsbury dejó en herencia a los conservadores cuando murió en 2022—, un polémico regalo en un momento en el que la financiación de las campañas de Reform está sometida a un escrutinio sin precedentes.

En 2022, Delo fue condenado en Estados Unidos por no implantar en su negocio de criptomonedas los controles exigidos por la ley para evitar el blanqueo de dinero, aunque posteriormente fue indultado por Donald Trump.

El multimillonario y filántropo británico, que fue diagnosticado con el síndrome de Asperger a los 11 años, ya soñaba con ser multimillonario a los 16 años. Hijo de un ingeniero civil y una profesora, se graduó en Matemáticas e Informática en Oxford en 2005 logrando cualificaciones sobresalientes. Empezó a trabajar en IBM como programador hasta que se mudó a Hong Kong para trabajar en JPMorgan. Fue allí donde empezó a adentrarse en el mundo del bitcoin hasta que fundó la plataforma que le permitió lograr ese sueño juvenil de enriquecerse. Desde entonces, asegura haber destinado más de 100 millones de libras a la filantropía.

Delo quiere que Reform se prepare para gobernar

La donación de Delo al partido de Farage equivale a un millón de libras al mes desde ahora hasta agosto de 2029, la fecha límite en la que el primer ministro laborista, Andy Burnham, puede convocar las próximas elecciones nacionales. En un artículo de opinión publicado en el diario The Telegraph afirmaba que su "conclusión a partir de los problemas recientes de Reform es que deberían dedicar menos tiempo a intentar recaudar fondos… y más tiempo a prepararse para gobernar", de ahí su donación.

Lleva tiempo apoyando a Reform Delo, que ya había realizado una donación al partido recientemente y que considera que el partido "está elaborando planes serios para gobernar, que es más de lo que hicieron los laboristas antes de ganar en 2024. Hace falta tiempo para desarrollar políticas bien meditadas y redactar proyectos de ley, y hace falta una cantidad considerable de dinero".

Delo considera, según defendía en The Telegraph, que "el mayor obstáculo para la recuperación nacional es el arraigado autoengaño de nuestras élites". "Su régimen de disparates supone ahora una amenaza tan grave para el Reino Unido que, por primera vez en mi vida, me he implicado activamente en política", dejó escrito, añadiendo que el partido de Farage "reconoce y expresa toda la magnitud de los problemas que afronta nuestro país. Por primera vez, siento que hay personas serias que están analizando con honestidad qué haría falta para arreglar Gran Bretaña".

Donaciones bajo el punto de mira

Sin incluir la última aportación de Delo, Reform habría recibido casi 34 millones de libras en donaciones desde el 4 de julio de 2024, la fecha de las últimas elecciones, según datos de la Comisión Electoral. Incluso antes de la última aportación, Reform había recaudado más que los partidos más consolidados de Westminster, según las donaciones declaradas.

Noticias relacionadas

Los escándalos sobre la presunta financiación irregular de Reform UK llevan tiempo acumulándose, con la policía investigando fondos no declarados y la expulsión de la formación de dos asesores muy cercanos a Farage tras la emisión de un reportaje que apunta a que mediaron en la elaboración de tres encuestas favorables para Reform UK financiadas por un donante estadounidense, algo que iría en contra de la ley electoral.